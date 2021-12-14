《魷魚遊戲》李政宰爭金球獎視帝 《犬山記》《Belfast》電影7提名領跑

熱爆全球的《魷魚遊戲》上周獲美國電影學院（AFI）頒發特別獎後，再下一城角逐金球獎戲劇類最佳劇集、最佳男主角及男配角3獎，候選視帝李政宰的競爭對手包括《怪盜羅蘋》奧馬斯（Omar Sy）、《紐約萬花筒》比利波特（Billy Porter）、《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）及拜恩葛斯（Brian Cox）。

《魷魚遊戲》為亞洲電視劇爭光，電影方面，濱口龍介執導、西島秀俊主演的日本片《Drive My Car》亦入圍最佳非英語片（前稱最佳外語片），將會跟彭妮露古絲（Penelope Cruz）主演西班牙片《Parallel Mothers》等爭獎。

《犬山記》與《Belfast》獲得7項提名領先，兩片競逐最佳電影（戲劇類），對手還有《心之旋律》、《沙丘瀚戰》及《王者世家》；班尼狄甘柏貝治憑《犬山記》問鼎影帝，對手包括《王者世家》韋史密夫（Will Smith）及《麥克白》丹素華盛頓（Denzel Washington）等，至於音樂或喜劇類最佳電影的競爭亦相當激烈，包括《西城故事》、《千萬別抬頭》、《夢想期限tick, tick…BOOM!》及《Licorice Pizza》；《千》片男女主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）亦同時角逐影帝影后。