《上流寄生族》30歲朴素丹患甲狀腺癌

朴素丹所屬事務所Artist Company都算禍不單行，旗下藝人鄭雨盛上月確診新冠肺炎，昨日輪到朴素丹宣布患癌。2013年出道的她，短短3年已憑韓片《黑祭司》贏得青龍獎、釜山電影節及百想藝術大獎等多個新人獎及最佳女配角，又曾參演韓劇《灰姑娘與四騎士》及電影《思悼》等為港迷熟悉；2019年《上流寄生族》包辦奧斯卡最佳電影、導演、原創劇本及國際電影獎，戲中飾演家庭教師的朴素丹，精湛演技令不少外國影評人留下深刻印象。去年她跟朴寶劍合演韓劇《青春紀錄》同樣贏盡口碑，今年更獲邀跟《黑道律師文森佐》宋仲基拍檔做釜山電影節主持，多才多藝前途無可限量。

韓國上月實施「與病毒共存」政策後，單日新增病例持續上升，演藝界亦淪為重災區，朴素丹主演動作片《特送》原定下月5日開畫，並於本月9日舉行記者會，為免增加病毒擴散機會，片商決定取消活動。如今朴素丹患癌，原本她為《特送》的宣傳工作亦要煞停，暫時未知對票房有否影響。新片講述她扮演駕駛技術高超的女車手銀河，只要顧客付錢，任何物品都肯運送，結果捲入一場涉及300億韓圜（約2億港元）贓款的追逐戰。

劉在錫確診新冠肺炎

提起韓國疫情，繼《回答吧！1988》男星高庚杓、《咖啡王子》女星尹恩惠、男團Super Junior成員始源等之後，昨日輪到綜藝節目《Running Man》主持劉在錫確診新冠肺炎，據報他在9月已接種兩劑疫苗，現取消所有工作，遵從當局指引，接受家居隔離。

韓媒引述劉在錫所屬事務所表示，本月11日他獲通知曾與患者有緊密接觸，隨即接受第1次檢測，結果雖呈陰性，仍被列為監察對象；昨日再接受第2次檢測，證實他已確診。原定昨日錄影《Running Man》，劉在錫被迫缺席，其餘6名主持繼續演出。