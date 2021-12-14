《呂布情傾貂蟬》開鑼 羅家英力撐 汪明荃為演出11場粵劇勤練氣

羅家英大讚王志良與林穎施是粵劇界很好的後起之秀，將來粵劇就靠他們，「我給他們評分很高，不難教，很優秀和聽話。但志良有點不好彩，這兩天喉嚨痛，已到醫院打針開聲，我想都是緊張所致」。阿姐稱首次為該劇目題字很緊張，「我叫老師幫我起個辦，跟住我就不斷練，練了數星期。（是否滿意？）覺得是好的，中間兩個字細少少，效果反而更佳」。問阿姐之後會否多些展示書法作品？她笑說不好了，只學了一年多，過年在家寫揮春就可以。談到聖誕節，阿姐與家英哥要為粵劇演出，身經百戰的阿姐也說很大壓力，因今次8日內演出11場，還要應付日夜場，所以現在除積極排練，亦開始運動練氣。

王志良跟林穎施表現落力，演出高難度凌空翻騰，獲觀眾如雷的掌聲支持。王志良稱之前排練受傷及患感冒聲沙，「覺得對不起團隊和觀眾，大家睇戲應睇得開開心心，但我就不爭氣，多謝觀眾包容。兩星期前拉傷筋，想不到演出前一日更聲沙，可能因壓力大，希望下次演得更好報答觀眾」。

陳曼娜半退休 拍劇過戲癮

陳曼娜表示早前在內地拍竣梁家樹監製新劇，回港又拍ViuTV劇《反起跑線聯盟》。她稱在外面拍劇比以前在無綫舒服很多，「外面每日開工不超過10小時，人工又好，以前是無綫演員無得揀，現在已是半退休狀態，可以揀劇本，有好角色才接，只為過戲癮」。會否再返無綫拍劇？她笑說：「他們大把人才，不用我這些老人家啦！」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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