呂爵安包辦冠季軍 YouTube十大音樂片 MIRROR佔7席

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昨日YouTube香港公布年度影片，其中「十大熱門影片」，由年初上架的「2020年度叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤」幾乎由頭帶到尾，最後屈居第2，輸給「天竺鼠車車 第01話 塞車了是誰的錯？」。排第3是「試當真劇場《係咁先啦》」，第4位是林芊妤（Coffee）的教學片段「32分鐘 初學者燃脂運動」，今次是她連續第4年上YouTube十大熱門影片。

姚焯菲《戀愛預告》排第6

「十大熱門音樂影片」Edan包辦冠季軍，分別是榜首的《E先生連環不幸事件》與《小諧星》。前5名皆是MIRROR成員天下，包括姜濤《Dear My Friend,》排第2、Anson Lo《不可愛教主》第4及MIRROR《BOSS》第5。TVB《聲夢傳奇》第8集、姚焯菲唱《戀愛預告》的影片排第6位，姜濤《Master Class》第7，「MC $oHo & KidNey—係咁先啦 ft. Kayan9896」第8，張天賦《反對無效 Overruled》第9及Anson Lo《Megahit》第10。

「十大熱門創作者」中「試當真」排榜首，「Anson Lo」第7位，「志雲頻道」第8，「田豪祖3寶Channel」第10。陳志雲接受《明報》電話訪問，他稱經營這多元化影片頻道要花很多時間與心血，暫時談不上賺大錢，但廣告收入可幫頻道繼續營運。去年疫情下他原本演出舞台劇，但因閉館取消，他才想到嘗試在網上開新路，好讓幕前幕後掙點車馬費，開始了「志雲頻道」。

陳志雲：電視已是過去式

陳志雲稱YouTube有影響力，有5萬、10萬訂閱已可以營運，但投放資源設備也不少，當初他開這頻道並沒有向賺錢方向想。他計劃加強內容，包括網上喜劇，更多有趣人物的專訪，是傳統媒體不容易做的。問他傳統電視媒體是否過氣？他說：「電視已是過去式，現在傳統媒體也要走入新媒體，其實不用分新舊，大家都在新環境下運作。」

「田豪祖3寶Channel」上兩榜

今年6月，港台《瘋Show快活人》主持曾志豪與貴花田被離開，隨後王耀祖跟大隊走，曾志豪亦移居台灣，但他們未各散東西。他們在港、台聯線於7月開展「田豪祖3寶Channel」，登上YouTube「熱門創作者」第10位與「人氣創作者」第4位。

王耀祖回覆《明報》稱覺得這是香港人的勵志故事，今年6月曾志豪與貴花田被炒後，他們開Live，想不到很多人訂閱，瀏覽數字很高，經過5個多月，到現在獲兩獎項，其實他們事前不知道會有獎的。

王耀祖：打開另一個世界關口

王耀祖說：「過去兩年大家也過得不容易，但原來繼續前行就真係有路行。以前有人話『關一扇門開一扇窗』，疫情下我覺得是被封了關，但打開了另一個世界的關口。現在支持我們的『寶粉』會跟我們去做慈善，我們有品牌並推出產品，又有很多商戶合作，這是沒有想過的，但現實發生了。自己畀心機做是有回報的，好人有好報！」貴花田稱過往在電台也有內部調查十大節目或十大DJ等，《瘋Show快活人》每年也獲獎，但不可以公布。想不到離開電台後，他們獲得全港認同的獎項，給最大的肯定。