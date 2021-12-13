《突襲安全區》掃歐洲電影3大獎 《爸爸》安東尼鶴健士稱帝

受疫情影響，大部分得獎嘉賓都難以前赴柏林領獎，不過大會仍面授獎項給事前已預告會得世界電影成就獎的《蒙上你的眼》丹麥女導演蘇珊比爾（Susanne Bier），以及憑《小斧頭》奪創新敘事獎的《被奪走的12年》導演史提夫麥昆（Steve McQueen）。

今年4月在奧斯卡頒獎禮，《突襲安全區》（Quo Vadis, Aida?）不敵丹麥片《醉美的一課》，飲恨最佳國際電影獎（前稱最佳外語片），終於在歐洲電影頒獎禮扳回一仗，除奪得最佳電影，潔絲米拉茲巴尼奇（Jasmila Zbanic）贏得最佳導演，片中扮演翻譯員Aida的雅絲娜杜里契奇（Jasna Djuricic）亦封后。據報潔絲米拉茲巴尼奇只是歐洲電影頒獎禮舉辦逾30年來的第3名得獎女導演，潔絲米拉致謝時稱，「整個團隊對這榮譽都很感激，我們共有10名監製來自歐洲10個不同國家。此片是獻給斯雷布雷尼察所有女性及媽媽」，稱讚她們把破壞轉化為愛，並希望該片能鼓勵更多從女性角度出發的故事拍成電影。《突襲安全區》講述1995年宣布獨立的波斯尼亞和黑塞哥維那遭塞族共和國出兵攻打，聯合國維和部隊翻譯員Aida與3萬名難民退守聯合國荷蘭部隊基地、面對死亡威脅下的經歷。

《逃不出的記憶》奪最佳動畫及紀錄片

今年在奧斯卡奪得最佳改編劇本獎的《爸爸可否不要老》，導演兼編劇科倫薩拉（Florian Zeller）在歐洲電影頒獎禮再奪最佳劇本殊榮；片中扮演認知障礙患者的安東尼鶴健士亦再下一城，成為歐洲影帝，不過跟今年奧斯卡一樣，安東尼也是缺席頒獎禮。至於在奧斯卡贏得最佳原創劇本獎的《超犀女王》，則榮膺費比西國際影評人獎。《逃不出的記憶》（Flee）奪得最佳動畫及最佳紀錄片兩獎。