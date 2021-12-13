姚子羚搵林盛斌介紹對象

張振朗預告與許家傑明對決

振朗和家傑預告明天（14日）會播出兩人對決戲分，振朗大讚對方真的很大隻，身形又比他高大；家傑笑說：「誰最大隻？心照啦！」家傑坦言為角色付出不少，振朗要增肌，他則要減脂，「譚俊彥每日跑10K，我有效法，但一星期只能跑4日，加上要健身，所以頗辛苦。之前學過兩三年泰拳，只屬BB班，而且一上擂台就會怕到逃走」。不少網民讚他今次角色與「送水輝」有截然不同感覺，家傑笑言現時出街很多人見到他，都會講出劇中金句「一拳幫我打爆佢」。振朗自爆最難忘是拍攝玩滑翔傘戲分，之前從未玩過，還要親自揸機拍攝，「原本有20分鐘拍攝的，受風力影響，最後只得5分鐘完成整場戲」。

《拳王》收視未如理想無失望

對於《拳王》開播以來收視未如理想，兩人皆表示無失望。振朗稱順其自然，要做的已做盡，今次由很瘦削練到很健碩，是希望給觀眾新角度、新觀感。家傑稱不少神劇最初收視都是一般，看多幾次就會明白箇中意思。

子羚表示知道《拳王》跨平台收視和口碑尚算不錯，很開心朋友讚她今次演出與以往不同，很man和內斂。可增加奪視后信心？她自言有信心，有獎當然好，無便繼續努力。子羚早前慶生與家人合照，妹妹饒慧珊獲讚素顏省鏡；子羚大讚妹妹有獨特氣質，很可愛。網民提議饒慧珊入行？子羚說：「她已沒做主播，轉了工還加了人工，很替她開心。而且她較害羞和內斂，所以對幕前興趣不大，她還是享受婚姻生活，做少奶奶算。」笑她被妹妹爬頭？子羚承認身邊有追求者，有時朋友亦會傳相介紹男仔給她，但感情還是要看緣分。叫林盛斌做媒人？她笑言：「有機會都問一下先，不知他手頭上還有沒有貨，（有何條件？）大家三觀要一致，人大了覺得有責任心和孝順很重要。」

記者：陳釗