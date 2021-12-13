姚焯菲爭新人獎信心不大

ANSONBEAN拍戲獲城城指點

Hana表示日前發燒，打針後已退燒，但仍氣管敏感和喉嚨發炎，故昨日取消獻唱，爭取時間休息。談到與氣勢強勁的小師妹Chantel同場，Hana稱暫未有機會傾偈，覺得對方很可愛，「我們之前較少接觸，但年尾大家會合作倒數騷，未知會否合唱。我當晚會表演一些輕快、激昂的歌曲，與平時唱慘情歌很不同，如要我跳舞都願意，現在什麼都要做，不能單一形象」。

ANSONBEAN最近與郭富城（城城）拍攝新戲，他表示第一次拍如此大場面，很榮幸跟對方合作，「對住城城當然緊張，但未到很緊張。他很照顧我，但大家未有談及跳舞，主要集中拍攝和傾談劇本，他亦有教我如何精準地演好角色」。ANSONBEAN自言喜歡上拍戲，學到很多，已習慣在鏡頭前放鬆演戲，「第一日拍攝很驚，投入角色後已不太怕，Ng一定有，卻不算特別多」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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