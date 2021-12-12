【開箱】《法蘭西諸事週報》 獻給紙媒的視覺盛宴

群星雲集演出

《法蘭西諸事週報》除了標梅利（Bill Murray）、狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、奧雲韋遜（Owen Wilson，跟韋斯安德遜是大學室友）、艾恩布迪（Adrien Brody）、愛德華諾頓（Edward Norton）、法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）等愛將外，還有《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）和《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）加盟，《接近無限溫暖的藍》法國女星蕾雅絲端（Lea Seydoux）和《小婦人》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）比起《布達佩斯大酒店》，在《法》片亦有更亮眼的演出；今次的幕前名單若一一細數，更足夠拍10部新片。

此片講述在虛構的法國小鎮，美國傳媒人Arthur猝逝，按其遺願，所創立的《法蘭西諸事週刊》會推出最後一期，刊登3篇舊文章及訃聞；這3篇舊稿正是貫穿全片的主要故事，而且全可獨立成章；譬如打頭陣的「堅系傑作」（The Concrete Masterpiece），狄達絲雲頓扮演藝評人，講述獄中警衛Simone（蕾雅絲端飾）成為囚犯Moses（班尼斯奧迪多路飾）的靈感女神，創作了多幅「壁畫」，更被藝術商Julian（艾恩布迪飾）看中。「重新發聲」（Revisions to a Manifesto）則聚焦學運分子；最後一章「警察局長私房菜」（The Private Dining Room - of the Police Commissioner），則從食評角度看綁架案件，末段以動漫模式交代，亦是神來之筆。

向《紐約客》致敬

韋斯安德遜自言此片靈感來自美國歷史悠久的著名雜誌《紐約客》，片中角色也以該雜誌的記者和編輯為藍本。韋斯自言中學開始已是《紐約客》的忠實擁躉，至今仍儲存了不少原刊。除了《紐約客》，他一直想拍一系列短篇故事，近年定居法國的他，亦想借此片向法國電影致敬。全片在法國西南部城鎮安古蘭（Angoulême）取景，美術指導Adam Stockhausen說該城的建築風格，跟他們的構思脗合，加上城內蜿蜒小徑、斜坡、梯級、高架橋、各種空間，都可形成美麗構圖。他們亦把毛氈舊工廠和倉庫改造成片場、模型和道具製作工場。據報《法蘭西諸事週報》成本2500萬美元，但全片用菲林拍攝，場景逾130個，3個小故事亦黑白與彩色菲林交替;韋斯安德遜對於「置中」的執著，每個畫面都有十分嚴謹的構圖，真的有在翻雜誌的感覺，近兩小時片長，完全是流動的視覺盛宴。

看《法蘭西諸事週報》時也不期然想起《紐約客》封面，全是插畫家作品，諷刺時弊或反映當下，有經典傳世也有富爭議的；《法》片尤其讓人想起漫畫家Jean-Jacques Sempé，也許因為他是法國人，而且為《紐約客》繪畫過逾百封面，雖然片末的動畫跟其風格迥異。年近九旬的他，年少時被趕離學校，嘗試過不同工作都不長久。20年前他受訪時曾說，「我選擇繪畫，因為必須要做什麽，而我已為其他所有選擇感到疲累」。 Sempé的畫有時像草圖，匆匆而成似的，跟《法》片的工整有點不一樣，卻有種獨特魅力。事實上，很多《紐約客》的封面結集成書，《法》片似是把他們延伸開來。