《西城故事》優先場收624萬

【明報專訊】金像導演史匹堡（Steven Spielberg）首次挑戰音樂劇重拍經典《西城故事》（West Side Story），本月10日在美國開畫，之前一晚上映優先場，據報收80萬美元（約624萬港元），成績不算理想。有美媒分析歌舞片向來較迎合年長觀衆，偏偏他們疫情下最不願走進戲院，恐因此影響票房。1961年羅拔淮斯（Robert Wise）和謝洛米羅賓斯（Jerome Robbins）執導版本，妮妲梨活（Natalie Wood）、李察卑馬（Richard Beyme）主演，獲奧斯卡11項提名，結果捧走最佳電影、導演及男女配角等10獎。珠玉在前，史匹堡在《西城故事》卻起用新人麗素施嘉（Rachel Zegler）伙拍《寶貝神車手》安素艾高（Ansel Elgort）擔綱演出。故事講述1957年的紐約街頭，分別是本地幫派「噴射機幫」及外來的波多黎各「鯊魚幫」天下。他們的對立與仇恨既源自爭奪街頭領導地位，亦涉及社會問題，以至種族差異。噴射機幫的東尼 （安素艾高飾）卻在舞會中對鯊魚幫領袖的妹妹瑪莉亞（麗素施嘉飾）一見鍾情，兩人互相傾慕卻不容於現實環境，打算私奔離開紐約，此時兩幫派已訂下決鬥。《西城故事》明年1月在港上映。