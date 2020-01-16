韓國音樂頒獎禮 BTS奪9獎成大贏家 Anson Lo膺MAMA新人獎 港首人

過往很多年的MAMA都在香港舉行，而且郭富城、陳奕迅和鄧紫棋都曾獲頒亞洲藝人獎。至於近年奪得華語新人獎的，則包括內地男團TimeZ、WayV、大陸男歌手丁世光及台灣歌手持修。亞洲新人獎今年大會頒發給日本、泰國、越南及印尼的歌手外，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）亦獲頒華語最佳亞洲新人獎，可說是香港歌手首奪此獎。他得悉此喜訊後表示這輩子也沒有想過可在MAMA頒獎禮上看見自己的名字，「感激一直支持我的每一位，感恩每一次的演出和工作機會，希望有更多人能夠認識香港音樂，歌手及MIRROR」。至於今年華語地區最佳藝人，則落在台灣樂隊「告五人」身上。

李政宰宋仲基擔任頒獎嘉賓

曾多次在港舉行的MAMA頒獎禮，受疫情影響重返韓國舉辦，並透過網上及電視直播全球。現場觀眾數量受限制之外，也必須戴上口罩，且不可發出尖叫聲。樂壇天后李孝利擔任主持，並與《街舞女團》參賽者帶來壓軸表演，掀起全晚高潮。《魷魚遊戲》李政宰、《黑道律師文森佐》宋仲基、韓流天王Rain、《機智醫生生活》趙正錫及《農情家園》韓藝璃等擔任頒獎嘉賓。宋仲基在台上表示與MAMA緣分自2010年開始，他自言以往首次擔任主持時負擔很大，非常緊張。

昨晚頒發多個獎項，由粉絲投選十優歌手，分別是男團Stray Kids、NCT Dream、NCT 127、ENHYPEN、TXT、BTS、Seventeen、Treasure、女團Twice及Blackpink成員Lisa。最佳男歌手由EXO成員伯賢奪得，IU則拿下最佳女歌手。BTS獨攬4個年度大獎，包括年度歌手、歌曲、專輯及全球焦點，他們還摘下最佳男團、舞蹈表演男團、音樂錄影帶及最喜愛瞬間大獎，掃走9獎成為大贏家。正放大假的BTS透過預錄片段感謝粉絲支持。MAMA今年邀請不少有分量的歌手及組合演出，英國男歌手Ed Sheeran越洋表演，自彈自唱新歌《Bad Habits》及《Shivers》。解散近3年的男團Wanna One，亦為MAMA「一夜復活」，獻唱了3首歌曲，包括新歌《Beautiful Part.3》。另外，大會昨日宣布繼今年推出中日韓才藝比賽真人騷《Girls Planet 999》後，明年會推出男版《Boys Planet 999》。

文：蘇珮欣