【開箱】《紙房子》結局篇 抗爭者的最後勝利

東京死後為劇集旁白

今年9月，《紙房子》第5季上半部分率先登場，西班牙銀行劫案主謀「教授」（Alvaro Morte飾）遙控一班匪徒，死守銀行超過100小時，除了爭取時間營救教授女友「里斯本」外，更重要的是把國家儲備的90噸黃金，熔解成為金沙，再透過汚水渠流向雨水儲槽，好讓教授在外接贓。有誰估到這場涉及43億歐元（約378.8億港元）的驚天劫案，幾乎令到西班牙政府陷入破產危機？

結局篇以西班牙女星Ursula Corbero飾演劫匪「東京」之死揭開序幕，她雖不再出鏡，仍以旁白身分，陪伴這班曾經出生入死、關係比家人更親密的銀行大盜，以及4年來不離不棄的觀眾，走完這趟旅程。

《紙房子》最後5集不單沒有拖泥帶水，反而集集「扭橋」，令觀眾如坐過山車，例如心思細密的教授，一直以為穩操勝券，結果智者千慮，必有一失，從未想過有人早已洞悉打劫銀行計劃，更在最後一刻出手，佈下「黑吃黑」天仙局，把所有黃金變成囊中物。

故事隱藏反政府信息

另一方面，在上校塔馬尤指揮下，加上軍方裏應外合，終於攻入銀行，把所有劫匪一網成擒，觀眾以為大局已定？答案出人意表，教授主動提出自首，任由上校法落，表面上打定輸數，事實卻是孤注一擲，不惜一切取得最後勝利。

《紙房子》結局除了交代所有劫匪下場，更首次披露教授和Pedro Alonso飾演胞兄「柏林」何以沉迷打劫銀行的來龍去脈，這個家族傳統，為整個故事增添不少人情味。

表面上，《紙房子》說的是打劫銀行的警匪鬥智鬥力故事，背後卻隱藏反政府信息。戴上藝術家達利面具的匪徒，高舉抗爭旗幟，獲得「同路人」支持，加上劫匪當中，包含同性戀者、非二元性別者、單親媽媽、更生人士等傳統弱勢社群，較易贏得市民信任，取得輿論先機，代表政府談判的上校難免處處受制，結果一敗塗地。

《紙房子》外傳柏林當主角

《紙房子》雖然劇終，故事仍然繼續，Netflix早前宣布開拍以柏林為主角的外傳劇，因此今季刻意加重他的戲分，其中一幕令人印象尤深：柏林憶述「戴綠帽」一事，鋼琴家妻子某日跟他提分手，為了揭穿姦夫身分，於是不動聲色跟蹤她到酒店，發現男方竟是今季首次登場、他跟舊愛所生的兒子拉斐爾。柏林表面故作輕鬆，大讚兒子「青出於藍」，目送二人離開酒店後，柏林終於按捺不住心中怒火，發狂似的把酒店大堂的酒吧轟爛，然後靜待警員到場把他拘捕。原來他的心已跟玻璃酒樽一樣碎洒一地。

直到柏林出獄，教授對於打劫27次銀行從未失手就擒，卻因搗亂酒吧而首次被捕的胞兄表示不解，柏林說他的怒火並非源自妻兒的背叛，而是首次為兒子感到驕傲的同時，亦是他將永遠離開自己的時候。正如柏林所說：「失敗定義了一個人，有些人會垂頭喪氣，有些人會坦然接受。」《紙房子》對於親情的描寫，實在令人大開眼界。