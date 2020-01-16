MAMA頒獎禮前夕爆疫情 SJ始源確診 WannaOne錄影受阻

文：蘇珮欣

韓國傳媒昨日報道，SJ成員始源確診新冠肺炎，所屬事務所S.M娛樂表示，始源為MAMA頒獎禮擔任嘉賓，活動前接受例行檢測，結果呈陽性反應。事務所透露始源在今年9月已經完成兩劑疫苗接種，確診後立即停工，現正家居隔離，今日將缺席MAMA頒獎禮。為安全起見，SJ所有成員及相關工作人員亦已接受檢測。

另一方面，拆伙接近3年的男團Wanna One早前宣布重組並擔任MAMA表演嘉賓，原定昨日錄影，隊友姜丹尼爾的工作人員突然收到確診通知，拍攝隨即煞停，Wanna One成員及工作人員全體接受檢測。

據韓媒Dispatch報道，主辦單位要求所有出席頒獎禮的台前幕後，必須提供48小時內的陰性檢測報告，才可參與拍攝工作。姜丹尼爾的工作人員在本月9日進行檢測，但未收到報告，便先參與錄影，並跟Wanna One成員姜丹尼爾、黃旼炫、朴佑鎮及裴珍映使用同一休息室。

Wanna One檢測證無礙

MAMA發言人昨晚宣布，Wanna One成員的檢測結果全部為陰性，隨即宣布今日凌晨2時開工。大會原定招待500名Wanna One粉絲參與錄影，昨日凌晨已在場外等候入場，隨着工作人員確診，他們被迫「吃閉門羹」而表示不滿。

曾多次來港舉辦的MAMA頒獎禮，今晚在韓國舉行，全球多個國家及地區直播，香港觀眾可以透過tvN Asia頻道（Now TV CH155）、音樂平台JOOX，以及ViuTVsix收看。今屆主持是韓國樂壇天后李孝利，《魷魚遊戲》李政宰、《黑道律師文森佐》宋仲基、韓流天王Rain、《機智醫生生活》趙正錫等擔任頒獎嘉賓。英國歌手Ed Sheeran、男團NCT、Stray Kids、女團Itzy等當表演嘉賓。