為處女音樂會大變身 施匡翹擺脫清純形象曬性感

望演出舞台愈來愈大

Zaina在過去兩年多爭取演出機會，踏上不同大小舞台，她說：「每次演出也是成長機會，累積演出經驗；我做過學校巡迴演出，由大學到最近往小學表演。要是有幼稚園邀請我表演也會去，我入行前是讀幼兒教育的。」Zaina曾在不同場地演出，早前的《星光熠熠耀保良》更踏紅館舞台表演，媽咪知道也感開心。今次她在九展Music Zone舉行音樂會。問是否以進軍紅館為目標？她自言性格佛系，但也希望自己的舞台愈來愈大，獲更多人認識與支持。

Zaina近年工作機會增加，唱歌外又拍廣告，最近又拍電視劇，她在開工前上戲劇班惡補，對戲劇也產生興趣，希望在這範疇探索。

愛上拍劇 最驚親熱戲

Zaina說：「戲劇讓我更認識自己，在表演中釋放。老師也說我的外表與內在有不同一面待爆發，我好想試不同類型的角色。」不過，她自爆演戲的死穴是拍親熱戲，雖然至今仍未拍過，但想到有可能要拍親熱戲便擔心，不知道自己能否接受到，暫時還是努力在舞台演出。

場地：FAM囍公館

形象總監：Janae（陳灝而）

服裝：Mountain Yam

化妝及髮型：Wingkee Makeup

記者：林祖傑

攝影：劉永銳