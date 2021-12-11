無緣爭叱咤「我最喜愛男歌手」 林家謙歌曲獎再出局自覺合理

林家謙昨晚出席品牌活動，稱稍後會夾時間出席多個樂壇頒獎禮，自言心情不緊張，對獎項亦不太着緊，最近主力為全新EP《SEVEN》宣傳。提到他的歌曲《神奇的糊塗魔藥》未能打入叱咤「我最喜愛的歌曲」10強，亦無緣入圍「我最喜愛的男歌手」5強？林家謙認為結果合理，本身曝光率亦不算多，之前都覺得MIRROR多名成員會入圍；他表示今年多產，有不少作品面世，對角逐作曲類別的幕後獎項較大信心。

林家謙透露新碟原定上周出，但遇到問題，延遲至前日才推出第一批，很多歌迷訂購了仍未收到，希望盡快加印第二批。他表示今次的EP數量可觀，是給粉絲最好的聖誕禮物。對於新碟反應好，有人炒賣？他呼籲歌迷經正常渠道買碟較有保障。

方皓玟學打泰拳消瘦

方皓玟前晚穿黑色露背晚裝襯鑽飾，身形比前開演唱會消瘦；她否認受離婚影響心情，稱現在很開心，事情已過去，要積極向前看。她解釋消瘦因最近學打泰拳，脂肪比例減少，但肌肉增加，整個人好精神。離婚後首個聖誕節，她不擔心會感孤單，已準備跟家人到酒店Staycation及食聖誕大餐。她又爆兒子每日要求禮物，包括玩具、遊戲、貼紙等，如兒子表現乖，會盡量滿足，但不會縱壞。

開心多樂迷聽廣東歌

方皓玟打入叱咤「我最喜愛的女歌手」5強，她開心見到樂壇有很多新人出現，雖然她已屬前輩級，但會以平常心面對，「結果是大家投票出來，每個人都是勁敵。得獎信心有小小，會繼續努力唱歌。近年樂壇多了很多新人，最開心是多了人聽廣東歌，大家努力才可以令樂壇進步」。

盧慧敏爆Ian未送過鑽飾

盧慧敏的男友陳卓賢（Ian）日前跟MIRROR成員開演唱會，她有低調捧場，讚Ian與隊友表演出色。她與Ian聖誕節都要工作，透露準備送難忘的聖誕禮物給男友，「我送什麼禮物，他都會覺得難忘，今次會送有心思的禮物。」她說未收過Ian送鑽石首飾，不知遲些有沒有機會。她表示喜歡設計簡約的東西，與Ian口味近似，大家好夾。

最喜愛歌曲10強 MIRROR佔6首

商台昨日公布叱咤「我最喜愛的歌曲」10強，分別為MIRROR《BOSS》、姜濤《Dear My Friend,》、 陳卓賢《DWBF》、呂爵安《E先生連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、柳應廷《狂人日記 》、MC $oho & KidNey Featuring Kayan9896《係咁先啦》、張敬軒《俏郎君》、C AllStar《留下來的人》及張天賦（MC）《記憶棉》。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com