占士金馬倫無緣執導《蜘蛛俠》

早在森雷米（Sam Raimi）執導《蜘蛛俠》三部曲之前，占士金馬倫已密謀炮製同名電影，從概念海報可見，他打算起用《鐵達尼號》舊拍檔里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）扮演蜘蛛俠，但故事並非以超級英雄的角度出發，而是更加「貼地」，講述蜘蛛俠成名前，他只是個患有社交障礙而不受歡迎的孩子，占士金馬倫認定這是「我從未拍過的偉大作品」，但因電影公司拒絕爭奪版權而計劃告吹。

提起占士金馬倫，電影雜誌《Total Film》最近公開他執導《阿凡達2》（Avatar 2）的最新幕後花絮照片，只見他跟男主角森禾霍頓（Sam Worthington）準備拍攝特技場面，二人神情輕鬆，後者更開懷大笑。新片定於明年12月開畫。