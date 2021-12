占士金馬倫無緣執導《蜘蛛俠》

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)將於本月15日壓軸登場,巧合的是,在《鐵達尼號》金像導演占士金馬倫(James Cameron)即將發行新書《Tech Noir: The Art Of James Cameron》,亦有提及他曾計劃拍攝《蜘蛛俠》電影的舊事,可惜最後因版權問題導致胎死腹中,難免感到遺憾。