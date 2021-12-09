【開箱】《某一天》 金秀賢陷冤獄 犧牲「色相」曬演技

原著英劇 數度改編

《某一天》改編自英國廣播公司（BBC）2008年劇集《司法正義》（Criminal Justice），講述一名大學生被認定是謀殺案疑兇的故事。其後有線頻道HBO亦於2016年翻拍成《紐約殺人夜》（The Night of），前年再有印度版推出。據悉故事來自《司法正義》第一季，只有5集，《某一天》則跟《紐約殺人夜》一樣全劇8集。

《熱血祭司》李明佑執導的《某一天》，至今播出4集，節奏明快，沒拖泥帶水。講述大學生金賢秀（金秀賢飾）獲同學邀請參加派對，偷偷開走父親的的士代步，途中年輕貌美女生洪菊花（黃世溫飾）突然上車，金賢秀無奈只好送她一程。單身獨居的洪菊花帶金秀賢返家喝酒聊天，還引誘對方吸毒，其後兩人發生性關係。金賢秀一覺醒來，洪菊花身中多刀身亡。金賢秀慌忙逃走，輾轉被警察拘捕。金賢秀在警局拘留所遇上申忠漢（車勝元飾），後者自動請纓擔任其律師。

金賢秀一再強調沒有殺人，警方找到的眾多證據卻全指向他，金賢秀成為疑兇，案件移交檢方。被拘留調查的金賢秀展開牢獄生涯，遭其他囚犯欺凌，終日活在恐懼中，幸獲有「監獄之王」稱號的囚犯都志泰（金成圭飾）關顧。另一方面，金賢秀父母為律師費而苦惱，著名大狀朴美京（徐在熙飾）願意免費擔任金賢秀的辯護律師。被搶飯碗的申忠漢感到不是味兒，但仍十分關心金賢秀的案件，不僅阻止金賢秀接受測謊，還為他找到洪菊花濫藥的證據。根據原著金賢秀角色是被冤枉，真正兇徒是洪菊花的秘密情人。雖然警方最後找到真兇，卻沒公開真相，陪審團在沒有一致結果下，金賢秀最終獲釋。

兩男角表現出色

《某一天》在韓國被定為「19禁」，即只准成年觀衆收看。事實上首集即出現「三級」場面，金秀賢與黃世溫的激烈牀戲，後者更有露點鏡頭。金秀賢在警署被要求脫衣蒐證，也一絲不掛露出臀部；他在獄中更被吊頸及毒打，不乏暴力場面，之後他還會涉毒。類似的大膽內容，很難在韓國電視頻道播出，若不是有串流平台，此劇恐難開拍。《某一天》透過金賢秀被冤枉的故事，帶出韓國司法體系問題，探討善與惡的界線，控辯雙方不斷角力，為取勝而使出各種小動作，譬如第2集，檢察官要求金賢秀接受測謊，表面上給他機會證明自己清白，實際上想誘導他間接認罪。

此劇最大賣點是男主角的演技；金秀賢退伍後參演劇集《雖然是精神病但沒關係》，已獲讚演技大躍進，今次在《某一天》的表現，同樣沒令觀眾失望。現年33歲的金秀賢扮演大學生，絕無違和感，情緒表現也細膩，尤其爆喊申冤的表情，令人印象深刻。第3集講述他在獄中遭欺凌，被吊頸而快將氣絕的痛苦表情，演得十分逼真。車勝元的演出亦不遑多讓，白鬚長髮，不修邊幅化身三流律師，入型入格，語氣也帶有「街坊律師」特色。劇中他不時爆金句，例如借自己雙腳患有嚴重皮膚炎，向金秀賢說，犯人的案底就像皮膚病一樣「跟足一世」，藉此提醒金秀賢不要為減刑而承認沒犯過的罪行。