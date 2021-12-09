《魷魚遊戲》奪人民選擇煲劇獎 《尚氣》膺年度動作片 狄維獨霸兩獎

人民選擇獎經由觀衆投票，涵蓋歌影視範疇；電影方面，狄維莊遜既擊敗《007：生死有時》丹尼爾基格（Daniel Craig）、《明日戰爭》基斯柏特（Chris Pratt）等贏得年度男星獎，亦在年度喜劇影星獎力壓《爆機自由仁》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及《幻險森林奇航》拍檔愛美莉賓特（Emily Blunt）等稱霸。年度女影星落在史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）身上，她主演的《黑寡婦》亦奪得年度電影殊榮。另一Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》力壓《狂野時速9》、《自殺特攻》等奪年度動作電影，扮演「尚氣」的劉思慕亦獲票選為年度動作影星。奇雲赫特（Kevin Hart）則憑《爸爸進行式》奪年度戲劇影星獎，擊敗《沙丘瀚戰》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）及積遜莫瑪（Jason Momoa）等勁敵。至於《爆機自由仁》、《黑白魔后》及動畫《盛夏友晴天》則分別贏得年度喜劇、戲劇及家庭電影獎。

BTS奪音樂3獎

電視獎項方面，《洛基》奪年度節目獎，主角湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）亦膺年度電視男星，擊敗了《乜都得教練》視帝積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）。年度電視女星則落在《醫人當自強》愛倫龐彼奧（Ellen Pompeo）身上，力挫《溫黛與幻視》伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）等強敵；《醫》劇兼奪年度電視戲劇獎。《好想做一次》、《魔鬼神探》、《與卡戴珊一家同行》及《完美Sing戰》，則分別奪得年度電視喜劇、年度科幻劇、真人騷及才藝比賽節目獎。韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球外，亦力壓《洛基》、《東城夢魘》、《眼鏡蛇道館》等美劇，奪得年度煲劇殊榮。值得一提的是，唱而優則演的女歌手Selena Gomez，憑《破案三人行》擊敗同劇的前輩史提夫馬田（Steve Martin），膺年度喜劇電視明星獎。

音樂方面，早前宣布休假的韓國防彈少年團（BTS）奪年度組合獎，BTS的《Butter》並獲頒年度歌曲及年度MV，合共贏得3獎，堪稱大贏家。Lil Nas X和Adele分別成為年度男女歌手。Olivia Rodrigo的《Sour》奪得年度專輯，她兼奪年度新人獎。

另一方面，大會頒發榮譽獎給金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）、狄維莊遜、真人騷女星Kim Kardashian和女歌手Christina Aguilera，後者獻唱連串金曲，包括西班牙語新碟的歌曲。Kim致謝時罕有提到前夫、Hip Hop歌手Kanye West，感激對方把她帶進時裝世界。