唱《夕陽之歌》致敬梅艷芳 傳承前輩精神 姜濤稱退休順其自然 或提前25歲

前晚音樂會Anson Lo父母和家姐、姜濤媽媽、鄭欣宜、馮允謙、魏浚笙等捧場，欣宜見Anson Lo父母，怕醜上前打招呼及合照。6子除組合演出外，亦各自solo，粉絲尖叫聲不停。MIRROR副隊長AK打頭陣唱《黑之呼吸》及五月天的《離開地球表面》，穿背心曬麒麟臂的他說，這騷記錄他們6人成長；介紹《離》曲時，他笑說最近有首地球的歌（《倒轉地球》）很hit，台下起哄，他笑言：「但不是那首，放心。」

Lokman現身與AK合唱

各成員展示多才多藝一面，Edan彈琴和Jer合唱《E先生連環不幸事件》，接着再自彈自唱《小諧星》。Edan首次公開唱新歌《一表人才》，與Anson Lo的「登神」組合又合唱《So Bad》，大展rap功。Anson Lo大騷舞功，唱蔡依林《大藝術家》及《我呸》，炒熱場內氣氛。他之後唱人氣歌《Megahit》時，帶動粉絲一齊「Uh-oh Uh-oh」搞氣氛，並送飛吻；還化身白馬王子，自彈自唱《不可愛教主》冧粉絲。

Ian除唱英文歌外，和Jer首度合作以結他彈唱《Shallow》。Jer亦展唱功，獻唱《砂之器》等歌曲。MIRROR隊長楊樂文（Lokman）驚喜現身，與AK合唱《虎道門》，rap爆全場。

自覺有責任將廣東歌帶出去

姜濤先後跟AK鬥舞與Ian合唱英文歌外，還帶來「第九胎」新歌《鏡中鏡》。他又唱出《浪子心聲》、《分分鐘需要你》、《等》、《追》及《夕陽之歌》等金曲Medley。姜濤說這環節特別向前輩歌手致敬，沒有他們沒有現在的樂壇，「剛出道時我不喜歡這些歌，覺得很老土，但入樂壇後，覺得有份責任將廣東歌帶出去，希望跟年輕人說，我們要向前輩學習，將他們的精神傳承下去。最近我看一套電影，特別想唱這首歌向她（梅艷芳）致敬」，隨後唱出《夕陽之歌》，並高呼：「加油！」演唱會尾聲，6子合唱RubberBand的《Ciao》和陳奕迅的《我的快樂時代》。

騷後AK給首晚表現評分是及格多少少，還有進步空間。姜濤透露選唱新歌《鏡中鏡》，是想見粉絲驚訝樣子。經典金曲環節，他坦言有壓力要唱好，事前上網了解每首歌歷史，是一份責任。對於在訪問中稱有意29歲退休，姜濤說訪問是很久之前，笑言何時退休順其自然，說不定改為25歲，希望所有事順利。

Edan喜歡MC作品

Edan在音樂會自彈自唱又rap，是否想以實力證明自己？他說除彈琴，亦希望有新東西帶給大家看。不過6子表示論rap，挑戰不到Lokman，AK笑說：「你看他今（前）晚滑下來的高度就知無得比！」對於有指張天賦（MC）粉絲質疑商台為捧Edan打壓MC的新歌。Edan表示有留意報道，但不清楚實情，也明白粉絲是喜歡自己偶像，有時會有情緒。他認為最緊要是音樂好聽，希望自己作品多人喜歡，「我本身跟MC都熟，在《全民造星II》時同一組，很喜歡他的作品」。

Jer稱女友捧場

Anson Lo開騷當日自爆遇上大廈停電無𨋢，行樓梯行到腳軟。他說媽媽有告訴他，但他忘記了，最後行幾十層樓梯。Anson Lo多謝家人行樓梯來捧場。Jer近日與女友Kelly鬧分手，他開心說女友有來看騷，忙完音樂會後，會好好處理感情事。Ian表示女友盧慧敏未有來捧場，大家各有各忙。

6子的歌曲均打入商台「叱咤我最喜愛的歌曲」15強，連同MIRROR兩首團歌，佔據半數位置。AK多謝樂迷喜愛，他們會努力做更多好作品，Ian則多謝粉絲身體力行投票。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com