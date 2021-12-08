【開箱】古裝愛情劇《衣袖紅鑲邊》 無心插柳收視成蔭

韓劇話題榜稱冠

《黑色太陽》叫好不叫座，低調開播的《衣袖紅鑲邊》卻為MBC爭一口氣，連續3周佔據韓劇話題榜冠軍之餘，男女主角俊昊及李世榮亦包辦韓劇演員話題榜首兩名。收視方面也節節上升，由首播只有5.7%，到最新一集已錄得10.5%，成績幾乎翻倍，輕易拋離同時段播出、宋慧喬主演SBS新劇《現正分手中》，後者收視已跌至6.9%，回升乏力。

《衣袖紅鑲邊》是MBC電視台繼《新入史官丘海昤》播出兩年後，再次製作古裝劇。改編自同名小說，由《瘋狂辦公室》鄭知仁導演與《君主－假面的主人》鄭海利編劇攜手合作，故事取材自真實歷史人物，事實上MBC已非首次拍攝李祘與成德任的愛情故事，例如2007年播出《李祘》，李瑞鎮與韓志旼擔綱主演，分別在於此劇主要講述李祘時代的政治、經濟及文化事迹，《衣袖紅鑲邊》則以愛情為主線。

劇中李祘（俊昊飾）是朝鮮第22代君主，亦即正祖，成德任（李世榮飾）是他的宜嬪成氏。李祘父親是思悼王世子，根據歷史記載，思悼王世子的父親是朝鮮第21代君主英祖，後者老來得子，因此對思悼王世子管教甚嚴，令他患上嚴重憂鬱症及恐懼症，更在宮中犯下多項罪行，包括虐殺宮女，最後思悼王世子被父親囚在箱中餓死。韓國影帝宋康昊與劉亞仁合演電影《思悼》，說的就是這個故事。《衣袖紅鑲邊》不時提到李祘是罪人之子，不少宮女仍活在思悼王世子罪行的恐懼中。

配合女權主義大勢

《衣袖紅鑲邊》至今已播8集，首3集主要圍繞宮女成德任與李祘相遇的故事。年幼的李祘得悉王祖母逝世，想前往弔唁，但祖父英祖不允，李祘只好假扮書僮偷偷出發，途中遇上小宮女成德任，後者協助李祘避過英祖耳目。其後李祘遭奸臣陷害，把宮中禁書放在其書房，成德任暗中把它銷毀，再助李祘渡過難關。二人長大之後，在宮中池塘邊相遇，女方失足導致二人跌落池塘，李祘罰她寫反省文。負責打掃書房的成德任，在書房重遇穿著便服的李祘，以為男方是王世子的輔助官，二人終日打打鬧鬧，成為歡喜冤家。

其後3集終於揭開謎團，成德任得悉李祘身分，同時獲升格為女侍，派往東宮（王世子起居地）工作。英祖發現李祘經常擅自微服出宮，還到妓院消遣，一怒之下把他軟禁。成德任目睹李祘遭英祖虐打，得悉後者出宮其實是組織「同德會」，決定不惜一切輔助李祘，直至他登上王位。

新劇取名《衣袖紅鑲邊》正是形容朝鮮宮女的服飾，劇中成德任擺脫宮女被動的傳統形象，她不想被人支配命運，渴望成為一個有自主思想與自由意志的女生。角色設定正好配合近年興起的女權主義，例如在第7集，李祘向成德任表白，女方竟然拒絕，自稱奴才但價值觀絕不卑微。她在宮中闊步而行，憑着機智與膽識，多次助李祘解困，甚至引來李祘左右手洪國榮（姜勛飾）妒忌。

俊昊退伍演技進步

韓國古裝愛情劇如《雲畫的月光》、《百日的郎君》等大受歡迎，《衣袖紅鑲邊》浪漫程度不遜前者，在第4集李祘在宮中遇上成德任，即以扇遮臉防止身分曝光，原來女方早已透過池塘水的倒影看清對方真面目；第6集成德任侍候李祘浸浴，卻意外掉進水中，畫面唯美，令觀眾也心動。除了談情戲外，劇中宮廷鬥爭亦引人入勝，李祘難以招架時而嚴厲、時而慈祥的祖父，又遭奸臣以他是罪人之子身分而處處刁難。

童星出身的李世榮，扮演古裝賣相討好，由《大長今》飾演童年「今英」到《成為王的男人》扮演王妃，令人印象深刻。新劇演繹成德任一角，既可愛又聰慧。至於男團2PM出身的俊昊，近年主力拍戲，先後演出《油膩的Melo》及《自由》等，收視與口碑一般。《衣袖紅鑲邊》是他退伍後首部作品，造型與演技令人眼前一亮。值得一提的是，資深男演員李德華扮演英祖，表現最為突出，成功掀動觀眾情緒。