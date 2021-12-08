一星期內兩個「BB」出世 洪永城：好興奮好幸福

請假兩星期陪太太分娩

C君跟洪永城一起受訪。兼任編審的C君說：「《凶》劇都經歷了3年，在不停修改、我和洪永城自我否定下完成。」洪永城稱終於播出，心情興奮。C君對洪永城說：「是你另一個BB出世。」洪永城認同，並開心說：「好感恩，這個月好幸福、好幸運，有兩個BB出世，所有事情都very good。醫生說BB在一星期內出世，叫我做好準備，我已向公司請假兩星期，陪太太分娩。」

洪永城稱B女未改名，乳名叫「洪寶寶」。C君笑說為何不改「紅簿仔」？洪永城稱「紅簿仔」早已給了太太。他透露前天與太太去南丫島散步，太太突然說肚痛，當時真的擔心BB在南丫島提前出世。

傅嘉莉戴10件法器開工

傅嘉莉透露當知道要去荒廢的學校和軍營等地方拍攝，曾有一刻想辭演，因她很敏感，容易感應靈體，最終被題材吸引，唯有頂硬上，「所以戴滿法器開工，從未試過身上有10件法器，當時是夏天，穿吊帶衫，唯有將法器藏在腰間」。她又稱今次拍攝似探靈多於拍劇，因很多時都是她單人匹馬拿着攝錄機拍攝，幸好沒怪事發生。由於在凌晨才開工，她要忍住不去廁所，所以連水都不敢飲。

記者：柯美

攝影：劉永銳