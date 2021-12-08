上位小生吸金力不及偶像歌手 張振朗想冧莊最受歡迎男角色

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

獲無綫力捧的張振朗，上屆台慶頒獎禮憑《反黑路人甲》高彬一角奪「最受歡迎電視男角色」，並與王浩信、朱敏瀚封「最受歡迎電視拍檔」，今年他再於台慶劇《拳王》展示實力，為演拳手花了一年時間操肌，「我真是搏老命，狂食狂操及練拳，由137磅增至170幾磅，再練肌減至160磅，成個人線條變得粗而厚，別人望我似座山，好期待觀眾見到這個張振朗的反應」。

從演以來最辛苦一次

擁有過爆肌，再回望去年的作品，張振朗自嘲當時的身形是廢青，「拍《機場特警》特別奀瘦，到《踩過界2》時超肥，因當時為準備拍《拳王》增磅」。不過拍完《拳王》後，他已投入另一劇組，飲食改變及運動量減少下，爆肌身形已回歸一團肉，體重亦回落至150磅，他說：「副爆肌身材可能一世人得一次！操肌時無論壓力和身體也有很大負荷，是從演以來最辛苦一次，所以不想開拍《拳王2》，好恐怖，我提議扮肥仔打拳或者拍舉重戲。」

張振朗在《拳王》中共有7場擂台戰，賣點除曬肌外，他覺得劇本也寫得很好，人物刻劃鮮明，他的角色性格沉實、穩重，有別於以往演過的搞笑人物，還啟發他變得淡定，「拍滑翔傘場戲只得一次機會，我跟教練一齊飛落山，要在空中自拍流淚、釋懷變開心的情緒，但被風速計bit bit聲騷擾，教練又以為遺失隨身攝錄機，原來吊在腳下；好多突如其來的事發生，幸好一切安全度過，令我好深刻；以前我不懂處理事情，這角色帶給我新體驗，自己也變得穩重了」。

與朱敏瀚會互摸腹肌互鞭策

張振朗也感激前輩黎耀祥（祥哥）指導，透過分享經歷，教他分析戲劇，用不同角度應對，「我嘩了一聲，祥哥好勁，想法好深層，原來我演戲好表面。近大半年我多了思考角色，又愛閱讀演技和心理學書籍」。他笑言想過以身相許，但祥哥連摸他的腹肌也沒有，倒是親友們不時向他「抽水」；拍劇時，他與好兄弟朱敏瀚（朱仔）會互摸腹肌、互相鞭策，「朱仔與我一齊操肌演拳手，感覺像路上有個知音分擔苦與樂」。要他跟祥哥、譚俊彥及朱仔比較身形？張振朗充滿自信：「我當然覺得自己最fit。家人、女友經常叫我再練大隻，但太辛苦了。」

睇好黎耀祥再登視帝寶座

談到連續兩年參與台慶劇，他感恩獲公司給予機會，每次都有視帝傍住，但對競逐視帝寶座信心不大，反睇好祥哥得獎，「上屆視帝我都是投《殺手》祥哥一票，我好喜歡他，若大家喜歡我這部劇，都關祥哥事，因我拍每場戲都問他意見，祥哥幫我好多」。想冧莊攞「最受歡迎電視男角色」？張振朗叫好：「我都希望有獎項紀錄成績，10年後回望都覺值得。」

喜見新一代偶像冒起

張振朗在視壇上位快，但疑因網民抵制電視台，受牽連失去商演機會，搵錢機會也減少了。他表示經歷過幾年「地獄黑仔王」，變得特別樂觀，「我覺得上天會安排好，失去一樣，就畀你另一樣；有沒有商演我都好享受拍劇，現在夠食夠住已滿足」。相反人氣男團MIRROR廣告拍不停，張振朗反而喜見新一代偶像冒起，「我所見過，對上一個受歡迎偶像是謝霆鋒，已是好耐以前的事，有新偶像是好事。我和侄仔都聽MIRROR的歌，香港好細，當然要多睇不同範疇，我也上Netflix睇世界各地的電影和劇集，留意大家喜好，搵新思維，與時並進」。

場地提供：千禧新世界香港酒店

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