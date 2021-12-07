【開箱】《披頭四：狂熱回歸》散band前樂或怒 金像導演為偶像平反

與《狂人之歌》不同視角

披頭四成員包括約翰連儂（John Lennon）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、佐治夏里遜（George Harrison）及靈高史達（Ringo Starr），1960年在利物浦成軍，創作過大批經典流行曲，樂壇地位毋庸置疑；然而合久必分，紅遍全球後，披頭四1970年正式解散。錄製《Let it Be》之時，披頭四不和、分裂的傳聞已此起彼落，《披頭四：狂熱回歸》中的片段，來自當年披頭四紀錄片《狂人之歌》（Let it Be），因此導演彼得積遜才會說，《披頭四：狂熱回歸》其實是拍關於紀錄片的紀錄片。

有評論曾說《狂人之歌》像是披頭四的紀念碑，該片由米高連斯賀格（Michael Lindsay-Hogg）執導，跟拍了20多天，呈現出來給樂迷的感覺是披頭四已四分五裂，不少人更把矛頭指向從頭到尾坐在約翰連儂身邊的小野洋子。彼得積遜則是從米高拍下的56小時片段及150小時的錄音中，剪輯出《披頭四：狂熱回歸》約8小時精華。一如傳聞及音樂野史所言，成員之間有爭拗，被喻為「沉默披頭四」的佐治夏里遜，像《狂人之歌》所述，中途一走了之，還叫隊友告訴音樂周報《NME》找人代替他。錄音過程中佐治跟保羅有過爭拗，又有不被重視的時刻，「離開」錄音室，只是忍無可忍的結果。然而他說要離隊，也不是很戲劇化，其他人反應亦平淡，好像預料他必定會回來似的。對於小報指他是跟約翰連儂打架後才離開錄音室，衆人亦一笑置之。

《披頭四：狂熱回歸》中，雖然隱約看到這經典樂隊終將解散，畢竟佐治夏理遜去了胡士托後，受卜戴倫（Bob Dylan）和The Band的影響，很嚮往共同創作和平等的氣氛；相較之下在披頭四的他，永遠像是約翰連儂和保羅麥卡尼的弟弟，兩人主宰了披頭四的音樂方向。其實約翰連儂也跟他一樣，走向更實驗的方向；而且佐治離開錄音室後，其餘3名披頭四在討論，約翰也承認在隊友與小野洋子之間，他會選擇後者。之後保羅忠告隊友，就算不喜歡小野洋子經常黏在約翰身邊，也不要干涉他們的感情，或叫他不要帶洋子來開會。保羅甚至像預言似的說笑，或許50年後，人們會怪責洋子坐在擴音器上導致披頭四解散。可是片中呈現的不止是將會分裂的披頭四，更多時候他們是愉快地彈奏、創作，甚至回憶從前所寫的歌；即使意見相左，也只代表在成長的過程中，走向不同的音樂道路。正如彼得積遜在訪問中說，「他們各有意見，處理事情的方式迥異，但我只會更尊敬他們，因為當拿開面紗，看到的是坦率真相」。彼得表示，百多小時的片段，讓他看到披頭四人性的一面，而且都是端正、理智的人，「他們意見不合、有不同野心，但都不是自負、妄自尊大的人」。事實上這齣紀錄片，保羅麥卡尼、靈高史達及佐治和約翰的遺孀都有份監製，前兩者亦表示滿意彼得的作品。

彼得積遜是披頭四粉絲

現年60歲的彼得積遜自言是披頭四的粉絲，不過《Let it Be》錄製及在倫敦的公司舉行天台快閃演唱會時，他只有9歲，沒多少印象。直到12歲，他有零用錢，儲存起來準備買模型飛機，當要去模型舖時經過一家唱片店，被披頭四的兩張精選碟吸引，結果買下唱片，而放棄了模型飛機，那是彼得積遜第一張購買的唱片，並從此成為他們的歌迷。其實這不是彼得首次拍紀錄片，他念及曾祖父參與過一戰，所以執導了《不老的戰跡》（They Shall Not Grow Old），跟《披頭四：狂熱回歸》一樣，都是從訪問200名退役英軍的舊片段、照片及錄音整理出「當兵是一種什麼體驗」。《披》片段已有50年歷史，所以彼得沿用了《不》片的數碼科技修復畫面。彼得稱當年米高連斯賀格在錄音室裝了不少收音器，佐治夏里遜和約翰連儂對此最敏感，談話時會彈結他，並調高擴音器聲量，讓他無法收錄對話。不過隨着科技進步，彼得積遜的團隊已可消除結他聲而保留了他倆的對話。