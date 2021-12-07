《蜘蛛俠：不戰無歸》優先場只播40分鐘防劇透 湯賀蘭新片扮「舞王」佛烈雅士堤

繼《黑寡婦》、《尚氣與十環幫傳奇》及《永恆族》後，今年Marvel壓軸大片《蜘蛛俠：不戰無歸》將於下周登場。未知是否受到《永恆族》劇透事件影響，有傳Marvel一改傳統，新片不設傳媒優先場，只讓記者及影評人事先欣賞40分鐘精華片段，直到正式開畫，才讓他們一窺全貌。

有傳此舉跟美國綜藝網站Variety資深電影編輯Marc Malkin今年10月看罷《永恆族》優先場，急不及待透過社交媒體披露彩蛋片段內容，令到Harry Styles扮演奸角魁隆的胞弟兼永恆族成員Eros的秘密，提早公諸於世，此事令迪士尼營銷部總裁Asad Ayaz非常不滿，於是向傳媒發表公開信，禁止再劇透。

《蜘蛛俠：不戰無歸》主角湯賀蘭一向以「口沒遮攔」見稱，為免泄露天機，唯有轉移傳媒視線，自爆佛烈雅士堤的傳記片劇本，上周已經完成，「但我尚未收到，因為電影公司仍未派人送到我手上」。此片由索尼電影公司高層兼《蜘蛛俠》系列監製Amy Pascal負責，她曾表示湯賀蘭最扮演佛烈雅士堤的最佳人選，「早前她跟我視像對話，通知我做主角，當時我正在浴室洗澡」。

曾被美媒譽為「20世紀最佳舞者」的佛烈雅士堤，身兼舞蹈家及電視、電影和舞台劇演員，早在1951年已憑《仙侶霓裳》贏得金球獎音樂或喜劇類影帝，並憑《沖天大火災》提名奧斯卡最佳男配角，晚年更獲美國電影學會（AFI）及格林美頒發終身成就獎。由熱愛舞蹈的湯賀蘭扮演佛烈，相當適合。

《蜘蛛俠》動畫預告曝光

提起《蜘蛛俠》，動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》前年揚威奧斯卡，索尼食髓知味，新片《Spider-Man: Across the Spider-Verse》將會分成上下兩集推出，上集先在明年10月開畫，下集等到2023年面世。前日率先公開首條預告片，沙米摩亞（Shameik Moore）與希莉辛菲（Hailee Steinfeld）繼續聲演蜘蛛俠及蜘蛛女俠，前者更會進入多元宇宙，跟其他蜘蛛俠攜手抗敵。