陳凱詠反對聲中堅持 變潛力女歌手

記者：陳釗

Jace透露新歌態度囂張和高傲，有種發泄的意味，希望憑歌提醒大家，不要被別人的說話過分影響，只要清楚自己的路向才是最緊要，「我也曾因為一些聲音而很不開心，例如出道前，已不停有人跟我說當歌手搵唔到食，又說我唱歌難聽等。就算我現在做緊自己喜歡的事情，身邊亦有很多不同的說話，但我已學懂分析，有建設的會聽，多餘的便把它mute了」。

Jace還為新曲挑戰Voguing舞蹈，排舞過程相當辛苦，因當時她同時為演唱會跑步練氣和做gym，一排舞便出事，「有很多動作都是半蹲着去做，發覺大腿是完全無力，但都要頂住。不過辛苦是值得的，也想向唱跳歌手方面發展，並希望將不同種類的歌曲帶入廣東歌市場」。

處女賣票騷 預告變喊包

Jace今年8月舉行的《PROCESSED音樂會》反應熱烈而再度「添食」，將在本月11及12日舉行一連兩場 《UNBORDERED演唱會》。場地由九展的Music Zone「升呢」Star Hall外，這也是她首個售賣門票的演唱會。

Jace稱心情既興奮又緊張，起初很擔心賣飛情况，因連她都質疑，問自己究竟有冇人來看，當知道優先訂票在一小時內售罄，簡直不敢想像，要多謝公司信任，「我是很麻煩的，有很多意見，無論主題、概念、rundown和服裝，各方面都要參與其中，雖然很攰，但很值得。當一切安排清晰後，自然少了份壓力，開始期待見到自己蛻變」。Jace大賣關子，預告將會有神秘表演，請歌迷拭目以待。

問到屆時會否忍不住做大喊包，Jace笑言：「開頭有人問過我，我都話黐線，因為我是比較理性，不想被情緒影響演出，但隨着踏入年尾，回顧這一年，在這條路上真的走得很快、很精彩。很多人陪我一齊跑，去到年尾以這個騷結尾，我覺得是很美好的事，到時應該會很感觸。我覺得呈現一個精彩的演唱會出來，就是對一班『二品官』（粉絲暱稱）最好的回饋。」

目標逐一達成 期待蛻變

Jace出道短短3年已有不錯成績，去年憑《天生二品》奪得第一首四台冠軍歌，《隔離》獨唱和合唱版MV推出至今，合共已累積過千萬點擊率。今年推出首張大碟《Processing》更取得白金銷量，並衝出國際，登上紐約時報廣場廣告板，代表香港宣揚音樂。Jace非常滿意這張成績表，皆因初入行時所訂立的目標都能一一達成，「我記得第一年的目標是了解這個行業和歌手的職責，第二年希望讓觀眾認識我和我的歌，第三年要出碟和開騷。寫的時候都笑自己大想頭，但竟然全部發生了。自問這3年很chur，完全無休息過，但很開心在做自己喜歡的事情，希望能堅持這份簡單、純粹喜歡這份工作的心。這3年，自覺最大變化是比以前成熟了很多，明白很多事情不容易。未來希望透過參與綜藝節目和劇集，讓大家見到我歌手以外不同的一面」。

年尾各大頒獎禮在即，Jace稱無刻意去諗獎項，寧願將心思花在作品。對於躋身《叱咤樂壇》我最喜愛的女歌手5強，她不禁說：「這件事很黐線，我覺得『女歌手』這個稱號是很大的一個夢想，無諗過自己真的當上了女歌手，還成為大家心目中的最喜愛，至今仍未消化到，每當有人說投我一票，我都不敢相信，真的很黐線。」

恨跟方大同合作

談到最想跟哪歌手合作，Jace毫不掩飾對方大同的愛，並說：「我在他面前一定變『迷妹』，入行後看過一次他的演唱會，還記得在後台跟他合照時，我表面看似很冷靜，但內心其實開滿花，當他禮貌地掂一掂我膊頭，我開心到成個人僵硬了。」難怪在擇偶方面，Jace都特別鍾情有才華和想法的男生，不過她直認擔心被拍拖耽誤工作，所以暫時無諗。

女歌手方面，Jace很想跟Serrini合作，喜歡對方的自我態度。此外，Jace亦很欣賞莫文蔚有學識之餘，所做的音樂很前衛，但又可以毫無包袱地出現在周星馳的電影裏，對方的多面性和專業很值得學習。