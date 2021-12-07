《造星IV》大熱Marf：唱跳都要惡補 自認發台瘟 Yoyo：入圍不是靠樣

Ivy：有粉絲支持好神奇

第二次出席公開活動的Marf稱開心獲粉絲支持。Ivy見到有粉絲覺得很神奇，多謝他們一早到場等候。可有增加入行信心？Marf說：「沒話有無信心，順住勢行，很多事無得逼。」對於獲網民讚已具備單飛出道條件，Marf多謝讚賞，但自覺唱歌仍未達自己要求，跳舞也不會有最好，很多方面仍要惡補，但獲大家認同感開心。

Yoyo和Ivy經常被指靠樣貌入圍，問她們可會爭取展示實力的機會？Yoyo笑說：「我不是靠樣，所有參賽者都好靚，風格各有不同。」網民質疑她走音也沒被淘汰？Yoyo解釋綵排時表現並非這樣，經理人戴穎（Wing）都知，但每次上台都好緊張，以致發台瘟，所以要提升心理素質和加強自信心。Ivy望大家除留意她的樣子和性格外，都要看她的進步，會盡力表現自己。

Ada仔曾在網上被姜糖鬧

Ada仔傳是姜濤求學時暗戀對象，不過雙方已否認。Ada仔稱與姜濤讀中一時相處過一年，當時只得13歲，故不會有什麼事發生，她稱沒笑過姜濤肥。對於獲姜濤加油打氣，可有增加信心？Ada仔說：「很多謝他，感覺他像中學師兄，到現在變了前輩支持我，很幸運。」可擔心成為對方粉絲「姜糖」公敵？她自爆曾在網上遭姜糖鬧，但事件澄清後，對方粉絲都很理智，她自覺做好本分便可以。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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