《青春本我》首播吸110萬觀眾 炎明熹學細妹喊 冼靖峰肥仔相搶鏡

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姚焯菲粉絲出動應援車造勢

無綫劇《青春本我》一眾演員前晚齊齊睇首播，其中Chantel獲歌迷會出動應援車到電視城外造勢，搶盡風頭；不過，Chantel不認為自己威過別人，覺得其他聲夢學員的歌迷會都很犀利。問Gigi可希望有粉絲出動應援車？她說：「看他們主意，想搞就搞，不想搞就不好搞，希望大家儲錢呀！」

對於第一部演出劇集首播，Gigi與Chantel均表示興奮，不過也怕見到自己演戲感尷尬。Gigi獲總導演李敏大讚喊得叻、喊到下巴震，她說：「差不多全部都是真眼淚，因我的眼睛太乾，滴眼藥水都會吸收晒，所以最後都是靠自己喊出來。」她表示本身不易喊，十分堅強，「我以前喊時下巴不會震，可能是看細妹喊得多，她喊時下巴是震的，不知不覺間學了她」。Chantel則自爆拍喊戲對她有點困難，當中只得一場戲是流真眼淚，其他場口的喊戲都是靠滴眼藥水。

張馳豪潘靜文演情侶無拖手

劇中演校草的張馳豪與潘靜文（Sherman）有感情線，但連手都沒拖過，他解釋道：「因為這部劇好健康，著校服不可以拖手拍拖的，好pure。」冼靖峰劇中與蔡愷穎（Lolita）有感情線，他形容這段感情線最尷尬，因什麼也沒做過，他說：「導演叫我們不要掂到大家，不可以有身體接觸，要做到中學生剛剛遇上的初戀，那種很Puppy Love 、很怕醜和很純真的感覺。」

《青春本我》首集播出後，惹來網上熱烈討論，評價好壞參半。一班《聲夢傳奇》學員第一次拍劇，大部分網民都給予及格評價。

網民讚詹天文顏值大進現仙氣

除人氣較高的Gigi、Chantel及鍾柔美（Yumi）受到關注外，詹天文（Windy）亦獲不少網民留言支持，讚她顏值大有進步，甚具仙氣；冼靖峰的童年肥仔相曝光，獲大讚有驚喜；連劇中Gigi的可愛貓咪「春卷」也甚為搶鏡，惹來熱議。不過，亦有網民留言批評他們的演技好尷尬，稱以張馳豪與Windy兄妹處於重男輕女家庭，劇情如舊台劇般鬆散又老土，每個角色的屋企大到離地，質疑故事是否真的發生在香港。

至於收視方面，當晚8時播出的《愛‧回家之開心速遞》錄得20.8點（觀眾人數約136萬），到8時30分播《青春本我》有16.8點（觀眾人數約110萬），成績不錯。

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