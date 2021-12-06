【開箱】《華燈初上》第一季 兇案主軸牽引風塵女恩怨情仇

最後揭誰是死者

《華燈初上》講述1988年台北一家日式夜總會，媽媽生「Rose」羅雨儂（林心如飾）與「Sue」蘇慶儀（楊謹華飾）同甘共苦，卻為同一個男人爭風吃醋，因而出現謊言、背叛、猜忌，跟旗下一群風情萬種小姐之間亦有千絲萬縷的愛恨情仇。現已上架的8集為首季，據報全劇合共24集，還有兩季待播，第2季有傳本月底會在Netflix上架，明年初將播畢全劇。

翻查台媒報道，《華燈初上》劇本籌備了4年，全實景拍攝，最初原以「紅玫瑰與白玫瑰」般的兩個風塵女子故事為主，編劇杜政哲和《華》劇監製之一林心如，曾在《16個夏天》合作，本想林心如跟《16個夏天》許瑋甯再續戲緣，可拿着劇本找各大平台叩門，卻因故事以夜總會為背景，被指「三觀不正」而不斷碰釘；直到Netflix介入討論，決定把戲再寫深入一點，由修改到正式開鏡的10個月，杜政哲基本上要把劇本全部重寫，加上當時林心如看了走懸疑推理路線的韓劇《謎霧殺機》，最終演變成現在以兇案貫穿全劇的主軸。

《華燈初上》故事發生在1988年，甫開始一群登山者發現了屍體，其餘劇情大部分是回溯場面，交代主要角色的背景和瓜葛。編導聰明之處，是只讓觀眾看到死者雙腿，一隻腳上是沾滿泥巴的紅色高跟鞋，直到最後一集尾聲才揭開誰是死者的謎底，至於尋找真兇自然是餘下兩季的伏筆。這也是Netflix原創劇慣技，每季集數不是重點，吸引觀眾追看下去才是累積觀看時數（亦即收視）的要訣，而懸疑劇最能發揮此功能。單看《華》劇首季，完全掌握了這要訣，而且不乏戲味，演員傾情應記一功，雖然情節免不了爭風吃醋、恩怨情仇的肥皂劇套路。

其實看到一半已知某角色得罪人太多，必死無疑，但誰是兇手，編劇卻把「提示」平均分佈，刺激追看下季的意欲。Rose和Sue是此劇的重心，兩人是老同學，前者家境不錯，卻嫁錯郎，還因此鋃鐺入獄；Sue來自破碎家庭，有個快將出獄的弟弟（霍建華飾），但Sue和Rose年輕時怎樣建立友情，劇情暫沒細表。只知道Rose出獄後，Sue已買下日式夜總會「光」，等待Rose一起合作當老闆。Rose個性豪邁，坐牢時認識不堪家暴殺害男友的花子（劉品言飾），待對方出獄邀請加入「光」當小姐。花子曾當娼，重遇昔日黑道「恩客」引發的性侵事件，是煽情安排，不曉得會否跟續後劇情有關，卻帶出了花子與Rose的深厚情誼，以及跟刑警阿達（章廣辰飾）的情緣。

下季猜誰是真兇

另一主線是Rose與才子編劇江瀚（鳳小岳飾）一見鍾情，後者不堪Rose的強悍個性而生厭，逐漸疏遠；比Rose更早認識江瀚的Sue，此時難耐江的挑逗，瞞着Rose跟他一起。Sue同時間被大學生何予恩（張軒睿飾）追求，後者又與「光」的小姐愛子（郭雪芙飾）是同學，引發出另一段三角關係。日本商人中村是「光」的熟客，店中暗戀他的「老小姐」阿季（謝瓊煖飾）負債纍纍，喪偶獨自來台工作的中村返日履新在即，渴望重組家庭，鍾情對象卻是Sue，令阿季積怨甚深。店中另一小姐百合（謝欣穎飾）鍾情牛郎亨利（王柏傑飾），後者甜言蜜語迫使百合成為販毒中介，卻被Sue撞破，並以報警為由收下毒品。

單憑以上情節，聰明的讀者大概已可推測誰最終遇害，然而編導在首季的鋪排，嫌兇衆多，即使看似跟死者沒結怨的花子，也可能有嫌疑，始終還有兩季共16集內容要交代。單看頭8集，懸疑線拍得不錯，會否爛尾就得看編導功力，估計第2季的劇情發展才見真章。另一方面，編劇安排調查兇案的刑警潘文成（楊祐寧飾），對Rose有好感，後者的前夫吳少強（鄭元暢飾）卻不願離婚。至於檢察官（修杰楷飾）和女明星蕭婉柔（任容萱飾）也出場不多，往後是否有更多戲分，值得留意。據報曾演出《我們與惡的距離》吳慷仁會飾演男扮女裝的媽媽生，是「光」的競爭對手，他跟更多大卡士將會在第二三季陸續登場。