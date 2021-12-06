增肥前想交女友 姜濤計劃29歲退休移民

對於MIRROR被指改變娛圈生態及年輕人，姜濤說：「我都會跟父母嘈交，可能會說一些很難聽的說話，但人長大了，孝順父母是基本的事。身為藝人可能有時被人放大了，指我很孝順，將很多美好的標籤貼在我們身上，其實我們只是做一個兒子該做的事。」

他認為在香港有很多人比他們厲害，MIRROR成功除了自身努力，一部分是來自大眾，幸運地這時代的大眾接受他們，幫了他們好多。姜濤感謝父母讓他做想做的事，會給予支持，所以他覺得家長不要太忽略子女的聲音，他們都有想做的事。

盼30歲前置業

談到擇偶條件，姜濤透露一年前問他一定要長頭髮、肥肥哋等，「現在沒有定什麼標準，不會被任何東西框住，但希望對方會鍾意我的歌」。他笑稱將來會在增肥前交女朋友，先讓對方看他以前的肥仔相片，說是他數年後的樣子，能接受便過關，並說：「那我便不用刻意減肥，再追另一個。」

姜濤談到未來時，表示最近跟母親確認自己要在29歲退休，屆時想移民外國。他跟主持人承諾一定去一次紐約，又笑言：「可能到時大家認不出我。還想在30歲前儲到錢買樓，一層住，一層收租。」不少粉絲聽到姜濤計劃7年後退休感不捨，但會繼續支持他，希望他開心過幸福生活。

娛樂組