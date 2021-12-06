胡鴻鈞睇好何依婷奪飛躍進步獎 姚嘉妮「萬朱莎華」夠衰獲推爭女配

胡鴻鈞與依婷獲提名最佳男女主角、最受歡迎電視男女角色、飛躍進步男女藝員及最受歡迎電視拍檔；前者還角逐最受歡迎電視歌曲，後者則入圍爭最佳女配角。依婷開心獲多項提名，覺得有獎是鼓勵，會平常心面對。她笑言獲得任何一個獎都開心，最想得拍檔獎。胡鴻鈞說：「她說如果攞獎會在台上瘋狂多謝我！」依婷解釋是講笑：「他不斷說是我攞獎，我便隨口說攞獎就多謝他給我信心。」

胡鴻鈞很有信心依婷能得獎，由飛躍獎開始，覺得對方今年作品和表現值得嘉許。他自言有自知之明，在戲劇方面未夠資歷和實力攞獎，「我對獎項不強求，但對依婷的獎項很強求，想看她攞獎時的表情和致謝，合作幾個月，一看就知她真喊定假喊。」他為電視歌曲獎拉票，稱《祝君好》是經典作品，不容有失，除重新編曲外，也花不少心機演繹，希望大家喜歡。

姚嘉妮飾演萬朱莎華獲網友讚演技大爆發，推舉她攞最佳女配角。姚嘉妮表示收到很多鼓勵，喜悅之情不懂如何形容。她稱起初演這經典角色有無形壓力，現在見外界反應好，鬆一口氣。對於攞獎，她稱有當然好，但知道很難，其他候選女配角都很好，不知自己拉票是否足夠，屋企人都有幫手。雖然未必得獎，但總比零票好。姚嘉妮說得到大家認同，已當得獎。由於角色乞人憎，她笑言擔心出街被市民鬧，慶幸疫情下帶口罩未被認出。現場有人說她劇中「好衰」，她預告下星期會更衰，以及有捉姦劇情。

記者：陳釗