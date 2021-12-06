視帝大熱 讓位張振朗譚俊彥 鄭嘉穎靠「鬍鬚醫生」首搭免費的士

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

鄭嘉穎、馬浚偉及應屆港姐宋宛穎、梁凱晴及邵初昨日到九龍塘出席聖誕慈善活動，現正全職在家照顧小朋友的鄭嘉穎表示對聖誕節十分重視，已計劃買火雞與家人聚首舉行派對食聖誕大餐。3名港姐透露已安排聖誕慶祝活動，均沒有異性份。

頒給從未得獎者 可改變一生

鄭嘉穎在《星空下的仁醫》的演出大獲好評，再度問鼎視帝呼聲甚高，在場更不時有人大聲稱呼他的角色名「鬍鬚醫生」，他十分開心說：「這套劇雖然收視一般沒有大爆，但口碑真的幾好，我這世人第一次搭的士不用錢就是因為這套劇，我拍過不少戲，未試過有的士叔叔不肯收我錢，只說『不用了鬍鬚醫生，拍多啲好戲就得喇。』雖然很少錢，但因為未試過這份心意，所以覺得好特別。」

對於被睇好視帝大熱，鄭嘉穎認為應該畀未攞過的，他說：「睇吓張振朗操得咁辛苦，還有譚俊彥，因為一個獎項可能會改變他們一生，已經改變了我的一生，都希望可以幫助未攞過的人，意義更加重大。」他笑稱不要太客氣夾硬頒個獎給他，參加了很多年頒獎禮，明白遊戲規則，「我不知幾時或會不會再返TVB拍劇，或者頒獎給我浪費了呢，不如給一定再幫公司拍劇的會更加有用」。

家庭放首位 為兩兒北上揾學費

鄭嘉穎表明再返無綫拍劇視乎好角色和好劇本，現在想做的不再是為獎項，而是想退休前拍多幾個能令觀眾留下深刻印象的角色。他坦言現在家庭生活放第一位，直至內地通關為止。是否一通關就會北上工作？他說：「都要搵學費，個細仔得歲幾大，我講退休啫，退鬼到咩！生性的話，起碼重有廿年要養，不生性仲耐啲，兩滴汗響度。」

宋宛穎梁凱晴聖誕約女性朋友

宋宛穎表示已相約幾名中學女同學慶祝聖誕；梁凱晴每年都會準備特別禮物，和一班女性朋友交換，最有分量試過抽到一包米。邵初稱已準備在家中佈置聖誕樹，笑言聖誕樹的白雪裝飾感覺如有頭皮一樣。可有男士相約？她說：「要工作暫時未有期，又未有人約，不過有聖誕樹，可以攬住過節。」

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