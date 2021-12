任per se演唱會嘉賓 許廷鏗為港鐵甩門事件棄唱《無門》

【明報專訊】二人組合per se的《KINGDOM FAR AWAY unwritten characters演唱會2021》前晚於麥花臣場館舉行尾場,許廷鏗與Serrini擔任嘉賓。per se以主題曲《Kingdom Far Away》為演唱會揭開序幕,並示意全場觀眾起身,再連唱多首歌曲。當演繹《粉碎糖果屋》時,Serrini穿著金光閃閃的窄身魚尾裙出場,歌迷尖叫歡呼,她自嘲打扮像「後母」,但她是好人。