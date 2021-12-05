姚焯菲拍劇分心被導演鬧 炎明熹自嘲中間分界得魔氣

新劇開播 興奮多過緊張

Gigi與Chantel對於劇集開播興奮多過緊張，Chantel最想看自己喊的那場戲，她沒想到可以流出真眼淚。Gigi大讚Chantel叻女：「我們同一日拍喊戲，她先拍，我走進班房已見她喊，真係好叻。我第一次喊不出，之後才捉到感覺，自然流露。」對於「阿媽」李敏（總導演兼編審）稱他們這班「仔女」在拍攝現場十分頑皮，Chantel未有否認，坦言曾被導演鬧：「我們掛着傾偈和唱歌，難免分心，導演就大嗌『靜靜』，不過導演對我們很有耐性。」Gigi則沒有被導演鬧過。她稱導演要求非常嚴格，但聽得出是愛惜的語氣。

近日網上流傳Gigi以前的中間分界髮型，獲網民讚有仙氣？Gigi驚訝說：「那麼突然，我不覺得有仙氣，只得魔氣，這個髮型是我參加《聲夢》前的，當時為歌唱學校表演，學結他才兩三個月。」

Archie在劇中很貪靚，他說貪靚是他在劇中其中一部分，還有很多元素。他透露與Rock有場親密戲，他們加入私下玩的元素，導演收貨，還說好正，有化學作用。

Archie難忘與Rock合唱主題曲

Archie表示最難忘不是拍攝過程，而是他與Rock合唱主題曲，「Johnny Yim表示歌詞『We have it all』本來是『We had it all』，歌曲是說我們現在擁有很多，包括青春，但20年後就變成我們的回憶，我聽到衝擊好大。我們唱的時候不知道有此信息，錄音時沒太大感覺，但可能5年、10年、20年後會喊住唱這首歌，當中的意義好大。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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