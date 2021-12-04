「度過最幸福的時光」 張敬軒功成身退 告別仙后餐廳

餐廳疫市中找到新定位

軒仔提到餐廳上下一心，走過最艱難時刻，業務漸趨穩定。不過他因工作重心轉移，去年初重新專注幕前工作，同時減少參與餐廳行政運作，主要負責餐廳的市場顧問和宣傳方面。今年在集團團隊帶領下，餐廳生意繼續穩步上揚，並在疫市中找到新的定位和經營模式，他想既已功成，可以身退了，感謝每名曾經來臨餐廳支持的貴賓，以及榮幸與出色團隊合作。

容祖兒成最高串流量女歌手

另一方面，音樂串流平台Spotify日前公布2021年度回顧排名，軒仔在「最高串流量歌手」排名第5、「香港最高串流量本地男歌手」佔據第3位；軒仔的《俏郎君》奪得「最高串流歌曲」第10位；「本地熱播重溫」排行榜中，軒仔的《春秋》及《櫻花樹下》都打入10大，分別位列第2及第6位。容祖兒於「最高串流量歌手」排名中，成為本地唯一女歌手打入10大，排名第10位；容祖兒同時膺「香港最高串流量本地女歌手」榜首。

娛樂組