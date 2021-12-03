【開箱】《聖誕男孩》 聖誕老人源起的二次創作

為國民尋找希望

《聖誕男孩》剛於11月26日在Netflix上架，一度登上該平台的全球電影收視排行榜第3位，同時在英國、澳洲及新西蘭等地戲院開畫。電影改編自Matt Haig的同名兒童小說，講述在很久以前的歐洲，還未出現聖誕節的年代，於冰天雪地的芬蘭森林中央，平凡小男孩尼古拉斯（亨利羅夫飾）跟樵夫父親相依為命，最後男孩變成聖誕老人的奇幻故事。值得一提的是，男主角名字明顯取材自聖誕老人的「原型」聖尼古拉，穿鑿附會但不失趣味。

自小喪母的尼古拉斯，對於父母在牀前說過有關隱藏在極北之地的精靈靈村傳說深信不疑，尤其響往故事提及的精靈和魔法。某日，芬蘭國王（占伯班特飾）召見尼古拉斯父子及其他民眾，聲稱為了解決人民生活艱苦，導致全國陷入一片愁雲慘霧的氛圍，於是頒佈王令，要求他們遠赴邊境，尋找一個令國民回復生氣的「希望」。

人類綁架小精靈

父親為了領賞，好讓兒子溫飽，決定暫時拋下尼古拉斯，跟隨其他獵人到極北之地尋找精靈。為了安心出行，父親請求胞姊卡洛塔代為照顧兒子，表面慈愛的她，跟尼古拉斯獨處即露出真面目，不單雀巢鳩佔，更以欺凌他為樂。吃盡苦頭的尼古拉斯某日從母親遺下的帽子內，發現繡上精靈靈村的地圖，為了幫助父親，並脫離姑媽魔爪，他決定跟會講人話的老鼠米卡一起踏雪尋親。

尼古拉斯冒險之旅不算曲折，但對年幼觀眾來說，他為馴鹿拔去身上的箭，對方報恩於是讓他騎乘，但因天氣嚴寒而暈倒，昏迷期間遇上精靈老爹托波和小精靈諾希，救他小命的過程仍有一定可觀性。

尼古拉斯到訪精靈靈村，魔朵村長表示不滿，原來父親與獵人入村後，竟然綁架小精靈奇普，準備獻給國王。村長為了報仇，把尼古拉斯囚禁於黑塔，幸獲小仙女協助，助他脫險並尋回父親。

電腦特效影像佳

尼古拉斯落力游說父親釋放奇普，藉此修補人類和精靈之間的信任裂痕，其父答應但遭獵人反對，為了達成兒子願望，父親不惜犧牲，令他傷心不已。

最後他完成任務，魔朵村長為報答他，於是送上大批禮物，尼古拉斯借花敬佛，乘着馴鹿回國，叫醒熟睡中的國王，然後一起外出送禮，人民一覺醒來又驚又喜，「我們付出心意，因為我們在乎」，這就是聖誕老人的來源，並帶出禮物不在名貴與否，而是讓人快樂的意義。

《聖誕男孩》故事簡單直接，適合家長陪同子女一起欣賞。值得一讚的是此片美術設計及電腦特技效果出色，芬蘭的壯麗雪景，固然令人目炫神迷，可愛的老鼠及馴鹿亦栩栩如生，令人看得開懷，以節日電影來說，此片絕對達標。