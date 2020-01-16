《魷魚遊戲》AAA奪6獎成大贏家 李政宰膺年度演員 航班延誤險缺席頒獎禮

文：蘇珮欣

AAA頒獎禮吸引大批韓星撐場，包括男團Seventeen、ASTRO、女團Momoland、少女時代成員Yuri、韓劇《Mouse》李勝基、《地獄公使》劉亞仁、《以吾之名》韓韶禧及《女神降臨》文佳煐等，場面星光熠熠。

鄭浩妍拍片感謝粉絲

《魷魚遊戲》熱爆全球，昨晚包辦6個獎項成為大贏家，劇中飾演「韓美女」的金姝怜及扮演「黑幫大佬」的許城泰一同獲頒最佳演員獎。前者表示從影以來首度得獎，多謝台前幕後，尤其是李政宰；許城泰感謝《魷魚遊戲》工作人員，令他可以盡情演出。身在美國的鄭浩妍獲得「U+Idol Live人氣獎」，她拍片感謝粉絲支持，笑言下次會親身領獎。

李政宰包辦熱門趨勢獎、優秀獎及至高榮譽的年度演員大獎，剛出席美國葛咸獎的他，昨晚趕返韓國，卻因航班延誤而遲到，由同門師弟P.O代領熱門趨勢獎，中場趕到才親手接過餘下兩獎。李政宰感謝觀眾喜愛《魷魚遊戲》，對於同劇拍檔得獎更是高興，「想把獎項跟台前幕後一起分享」。李政宰連續兩年獲頒年度演員大獎，他對此感意外，雖然努力工作，仍是覺得太幸運。

韓片《收屍人》劉亞仁與《Mouse》李勝基分別獲得電影及電視部門的年度演員獎，前者兼奪亞洲名人獎，他表示台下名人眾多，讓他不好意思領獎，「我會報答大家的愛與關懷，令自己變得更善良」。

宋智孝人氣獎三連冠

《Running Man》宋智孝連續3年獲頒RET人氣獎，被問到保持人氣的秘訣，她開玩笑說「靠美貌」。《海岸村Cha～Cha～Cha》金宣虎連奪兩項人氣獎，但因私生活引起爭議的他未有出席頒獎禮，就連致謝短片亦欠奉。

音樂部門方面，男歌手林英雄獲頒年度演歌大獎，防彈少年團（BTS）憑英文歌《Butter》拿下年度歌曲大獎，年度表演大獎由另一男團Stray Kids奪得，NCT127則奪得年度專輯大獎。Seventeen獲頒年度歌手大獎時，成員以日文發表得獎感受，卻因為忘記對白而惹來一陣笑聲。新晉女團asepa拿下年度舞台大獎及新人獎，4名成員感謝粉絲支持，內地成員Ning Ning更以中文感謝家人及隊友。