不敢看網民留言 許廷鏗︰改變不到《造星IV》賽果

許廷鏗開心跟學員一齊出席活動，他透露之後有不同合作計劃，有意開音樂會讓學員參與，他看着學員成長感老懷安慰。對於前晚黃雅慧（咖喱）被淘汰，引起網民熱議。他表示都喜歡咖喱，但沒辦法，要在電光火石間下決定，但都有好多考慮，做最好的決定，觀眾不捨得咖喱，代表大家喜歡她。談到另一導師梁祖堯被網民罵？許廷鏗說不敢看留言，因已有結果，再看都改變不到，被淘汰的學員，不排除日後有合作，他知梁祖堯有找她們做舞台劇。

Marf被睇好入女團

Marf被捧為大熱，網民看好她入女團。Marf稱大家的讚賞令她更有動力，會抱平常心繼續比賽，享受過程。至於被指似炎明熹，她笑言覺得不似，對方是標青的女仔。So Ching、Win Win、YoYo都看好Marf，稱她心理質素很強。Marf感謝支持。

娛樂組