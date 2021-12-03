呂爵安視Kelly阿嫂 「Jer好威猛常振夫綱」

對於隊友柳應廷（Jer）傳與拍拖5年的圈外女友Kelly分手，Edan表示私下已聯絡Jer，對方沒有訴苦，只稱沒事，相信是兩人耍花槍，Jer會處理。有網民稱Jer怕女友？Edan代解釋：「這件事我要負責任，因為之前做電台訪問，我們常笑Jer怕女友，其實他是惜女友，而且Jer好威猛，常常振夫綱。（是否驚到『震』？）他們好sweet，平時約打牌，他的女友都會出來，我們當她是阿嫂。其實詳情我不是知太多，留些空間給他們。」

Jeffrey表示跟女友Evelyn已拍拖多年，他覺得日日見面好幸福開心，形容是兩小無猜。

扮女人靚過Anson Lo

Edan的另一隊友盧瀚霆（Anson Lo）主演電影《假冒女團》上映中，Edan未有時間捧場，但知道對方在戲中要搞笑扮女人，取笑他還是做男人較好。Edan說：「都想看Anson Lo可以去得幾盡？平日他好姿整，為套戲要放低所有偶像包袱。」Edan否認自己扮女人比Anson Lo樣衰，聲稱自己靚過對方，如想看他扮女人樣子，只要看他的妹妹就可以。

Edan日前在社交網分享半裸騷肌照「找數」，賀自己新歌MV破百萬點擊率。他說為拍劇集《i.SWIM》操弗身形，趁健身時拍下照片，讓大家知道他是有料之人。

記者：林蘊兒