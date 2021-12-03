認工作太忙無時間陪女友Kelly 柳應廷否認分手「仍是戀人關係」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

Jer拍拖5年的女友Kelly日前被發現取消追蹤Jer的社交網，更刪去兩人的甜蜜合照，還在限時動態上載一首日文歌MV，歌曲內容提到一段感情中有「多人行」，惹來網民猜測他們是否感情有變？Jer表示不關事，純粹大家想多了，多謝關心，他現正處理與女友之間的問題，情况樂觀，應該OK，會𧨾番女友。問到為何吵架？Jer只怪自己工作太忙，無時間陪她，「有很多工作上的問題，我仍未處理到，還要處理一段感情關係，兩者間還未學識平衡」。他透露跟Kelly仍是戀人關係。

「我們的關係自己最清楚」

有網民爆料稱Kelly已不是首次取消追蹤Jer的社交網？Jer認為這不重要，又稱每人有自己做法，希望大家給予他們適當空間處理事情。MIRROR各成員深受女粉絲歡迎，亦有傳他經常與女粉絲合照惹Kelly不滿？Jer否認傳言，稱做得他們另一半都會接受這件事，女友很大方，「我覺得作為聽眾和觀眾，最重要給藝人空間跟另一半和家人相處，希望不要亂加評論在我們這段關係上，我們的關係自己最清楚，外界所說未必正確」。

Ian開心躋身最喜愛男歌手5強

身旁的Ian幫口說：「一齊保護小柳柳！」可有一兩招情侶相處之道教兄弟？他說沒有，每人有自己跟人相處的哲學，只有當事人才可從中揣摩適當的相處方式，待Jer私下解決，大家祝福就OK。談到他入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後5強，Ian表示屬開心事，多謝大家支持，但無特別想攞獎，入到5強已是很大認同。談到陶大宇翻唱劉德華歌曲《倒轉地球》的片段成網上熱話，獲網民力推做「叱咤我最喜愛的男歌手」，Ian將遇到勁敵？他覺得最重要是大家身體力行支持自己喜歡的歌手，任何單位都好，能推動件事就好。MIRROR其中6子將於12月7日及8日舉行音樂會，Jer與Ian表示綵排得如火如荼，只欠合唱歌未綵排。Jer表示向來不會受感情問題影響演出，盡力做好每個表演。

Gin Lee望與MIRROR全員合作

Gin Lee表示跟Ian、Jer合作拍廣告後變得熟絡，但一齊出席公開活動是首次，終於感受到他們粉絲的熱情，希望在工作上有機會「集齊」12名鏡仔，她暫時只跟Ian、Jer及姜濤合作，稱3人性格好玩又可愛，唱歌又好聽，希望之後在音樂上再有合作機會。她談到父親首次拍電影，參演一部馬來西亞賀歲片，演回他老本行鼓手，好替父親開心，感受到他的熱血。她笑言都想拍電影，沒想到被父親搶先，可能之後要靠父親帶挈，亦希望將來有機會父女檔拍戲。

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