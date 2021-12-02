【開箱】《第一爐香》 消失了的香港

女學生漸墮風塵

《第一爐香》講述上海女學生葛薇龍（馬思純飾）在香港求學，投靠姑母梁太（俞飛鴻飾），被她利用為誘餌來吸引男人。葛薇龍漸漸沉迷在紙醉金迷的世界，後被花花公子喬琪喬（彭于晏飾）吸引，並費盡心機要嫁給對方，最終淪為姑母梁太和喬琪喬的斂財工具。

許鞍華改編張愛玲的小說中，《傾城之戀》也是發生在香港的故事，講述來自傳統舊家庭的失婚婦邂逅富家浪子，互相猜度試探的過程裏，因為香港淪陷反成就他們終成眷屬。氣質勝馬思純的繆騫人，當年也被質疑選角不似原著的女主角白流蘇；至於《第一爐香》是如此描述葛薇龍的，「她的臉是平淡而美麗的小凸臉，現在，這一類的『粉撲子臉』是過了時了。她的眼睛長而媚，雙眼皮的深痕，直掃入鬢角裏去。纖瘦的鼻子，肥圓的小嘴。也許她的面部表情稍嫌缺乏，但是，惟其因為這獃滯，更加顯出那溫柔敦厚的古中國情調」，讀者會把這段形容跟馬思純聯繫起來？更不消說肌肉黑實型的彭于晏，怎跟混血又風流的富二代喬其喬沾上邊，還有年過30的梁洛施扮演「血統七八種」的十五六歲「吉婕」？

原著描寫二戰前的香港，葛薇龍父母要返回上海了，她想完成學業，所以投靠姑母，不過為了借錢讀書，盤算學成就離開，但慢慢在身分階級與愛情婚姻的漩渦中掙扎，卻不斷墮落下墜。小說尾聲，最見蒼涼，她與喬琪喬婚後年三十到灣仔逛花市，遇見外國水兵和妓女在街頭嬉鬧，喬琪喬把她拉進車廂後，薇龍自嘲和那些妓女沒分別，喬琪喬不讓她胡說，薇龍說：「她們是不得已，我是自願的！」電影拍出來，葛薇龍像只為名分而「自願」下海，心理變化欠缺細緻描述。反而電影給梁太補白，讓這人物比小說所描繪的立體，譬如好幾次加插她的回憶主觀鏡頭，入門當四奶受盡元配與二三奶的白眼；丈夫過世了，無所依靠，送喪排在最後，還折斷了高跟鞋，她就頭也不回的離開送喪隊伍，也隱喻了梁太走向距離家庭愈來愈遠的路。這一段回憶發生在葛薇龍與喬琪喬的婚禮，也讓人對梁太多了一分同情。

聽不見粵語英語

香港背景不論在小說《傾城之戀》和《第一爐香》都佔了重要地位，尤其後者，盡是張愛玲在港讀書幾年對此地的觀察，也是小說裏主角不可缺少的風景線。譬如葛薇龍的校服，書中是這樣寫的，「她穿著南英中學的別緻的制服，翠藍竹布衫，長齊膝蓋，下面是窄窄的褲腳管，還是滿清末年的款式；把女學生打扮得像賽金花模樣，那也是香港當局取悅於歐美遊客的種種設施之一」。對於「香港大戶人家的小姐」，則是「沾染上英國上層階級傳統的保守派習氣，也有一種驕貴矜持的風格，與上海的交際花又自不同」。就連梁太大宅裏穿梭的賓客，薇龍也有一番見解，「不是浮滑的舞男似的年輕人，就是三宮六嬪的老爺。再不然，就是英國兵。中尉以上的軍官，也還不願意同黃種人打交道呢，這就是香港！」還有描述園會，「香港社會處處模仿英國習慣，然而總喜歡畫蛇添足，弄得全失本來面目」。電影中的香港元素，不論陳設、佈置、氣氛，甚至對白，卻完全感受不出來。譬如喬琪喬與薇龍初次見面，談到喜歡上海還是香港，後者讚賞香港的海岸，若懂游泳會更喜歡，當時兩人交談的應該是英語，因為喬琪喬誇她說得好，而且一個不會滬語，另一則廣東話根本不行。片中除了某場戲背景音樂響起粵曲，是完全聽不到任何廣東話對白。大部分角色都在說普通話，照道理梁太和薇龍姑侄獨處時，不是該以上海話交談？

侯孝賢執導的《海上花》改編自韓邦慶以吳語創作的小說、再由張愛玲譯註的《海上花列傳》，描述清末上海英租界「長三書寓」妓女與恩客的感情瓜葛，在這尋開心的舊世界，男人本應主導交易關係，反而在諸多規矩之間被女人的堅持所擺佈。片中絕大部分是上海話對白，加上精緻美術與長鏡頭，營造了那個時代的氛圍；改編小說，不該是這樣嗎？