赤膊曬肌打怪獸 周國賢背部受傷留疤痕

周國賢承認《一秒拳王》為他帶來多個廣告，亦多了媽媽年齡層認識他，並透露拍完戲，便準備明年4月九展舉行的音樂會，以及可能8或9月在紅館舉行的演唱會。陳欣妍聽到周國賢在紅館開騷，即叫對方預留門票給她，並說：「我好想睇。」

林作拒跟舊愛麥明詩做朋友

林作赤裸上身現小肚腩，表示因與鍾培生對戰後沒再操練，笑言現在天氣轉冷，有些「豬腩肉」會強壯一點，可以保暖。對於女友裕美早前說他好憎前度麥明詩，分手就想對方死一事，林作說：「裕美說得誇張而已，但說法有道理，我個人認為分手就不要藕斷絲連再做朋友， 所以和麥明詩已沒有聯絡。」

至於母親有跟麥明詩聯絡是她的事，林作稱媽媽較㘣滑，認為沒有永遠的敵人，但他不是，抱敢愛敢恨態度。會否擔心說話傷害前度？他說：「我有什麼會驚，最重要是我現在幸福，但與裕美未有結婚打算。」

記者：柯美