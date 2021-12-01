40強誕生 人氣王何佩燒賣被淘汰 《造星》設「死亡名單」 許廷鏗嗌惡毒

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何佩因與MIRROR成員陳卓賢（Ian）撞樣成焦點，參賽以來發揮平穩，故宣布被淘汰時，其他參賽者都大表驚訝。導師Alfred在節目中解釋：「對於我來說，何佩的固執令她很難進步，例如唱歌時，我糾正她一句，執了十次都執不到。」

何佩昨日在社交平台貼相並撰千字文訴心聲，多謝Alfred，還有B組導師阿祖、女團經理人戴穎、節目監製黃慧君（花姐），以及主持強尼，表示不捨得離開這個比賽。

何佩視Alfred一世導師

何佩稱深知導師要成為「劊子手」，壓力比她們更大，「雖然節目播出每人只有短短一句原因被foul，沒有前因後果，觀眾不解，但我知道，的確唱歌上Alfred提醒過我很多次，在同一個位置上沒有改善，縱然我中間花好多時間去練習，但表現沒有做到就沒有做到……我接受、我明白，我會做好這份功課，雖然有點老土，但你真是我第一個導師，一日導師、一世導師，這個是不會變，Love Alfred」。Alfred回覆：「何佩，就是這樣的一個人，一日學員、一世受教，這次我都受教，謝謝的你成熟，包容我的無能。」

Alfred昨日出席活動時透露，《造星IV》快將誕生20強，聖誕節等睇決賽，又期待下季《造星V》不再單一選女團，希望在評判、導師崗位外，轉做參賽者身分比賽，嘗試新挑戰。

阿祖不想耽誤燒賣學業

至於B組年紀最細、極受網民喜愛的16歲燒賣，以及年紀最大兼4孩之母的39歲Ling（謝裕鈴）同樣被foul，阿祖在節目解釋：「我覺得耽誤了她（燒賣）的學業，屋企不support她，她要走堂，要得到家長批准，我們不是她的監護人。」

至於淘汰Ling的原因，阿祖表示身為表演者，抗壓能力很重要，Ling已壓力爆煲了幾次，覺得對方承受不了這份壓力，並稱不忍心看着她繼續受壓。

阿蛋Hannah入「死亡名單」

緊接繼續爭奪30強賽事，第二回合同樣是A組與B組展開5輪對決，每次小組會有自選及指定項目，落敗一方即時淘汰一名成員，事前已由導師選定誰被foul。經過5輪小組比賽，A組與B組哪組輸的場數較多，該組再次由導師揀出5人被淘汰。在開始第3回合比賽前，節目監製花姐當眾宣布被導師預先決定的「死亡名單」，包括A2組的阿蛋（黃詠霖）和B1組的Hannah（陳玉幸），十分殘忍。

Alfred與阿祖事前知道這個賽制後，前者大嗌好惡毒，後者指着編審寶姐說：「你這個女人好賤格。」又問對方是否勝出的參賽者會入女團，寶姐回答「是」。

Kary任評判 觀眾感驚喜

至於第3回合的5名評判，包括以女子組合Cookies出道的Kary、卓韻芝、C AllStar成員陳健安、伍仲衡及陳詠燊。Kary的出現令觀眾驚喜萬分，已有個多月沒更新社交平台的她，貼相並留言：「Long time no see」。她在節目中說：「一個表演者在舞台上，有感染力是很重要，行出來，點樣吸引我繼續望落去，繼續看她的表演，我比較着重這方面。」