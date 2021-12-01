羅天宇享受被胡鴻鈞撩 何依婷稱無錢買樓 內疚影響家人

胡鴻鈞：同張智霖無得比

不過劇集播出以來，外界彈多過讚，胡鴻鈞明白以觀眾角度，頭6集還未到戲肉，希望大家給多點耐性。對於網民將他跟張智霖版本的「初哥哥」比較，胡鴻鈞稱不會有壓力，由接拍前已知無得比較，因張智霖永遠是經典，他希望以後輩重拍此角色，將21年前的經典重新介紹給千禧後觀眾。

近日何依婷被指突然富貴，除了搬入紅磡豪宅，又以名車代步。對此她無奈說：「已說了很多次，該部是二手車。我都有看報道，說我不用做，其實當日去完髮型屋後準備開工，逛名店但沒有購物。」至於搬入豪宅？何依婷稱該處是租的，現階段真的未有錢買樓，「今次影響到家人和朋友，我好內疚無盡力保護他們，希望大家關注我的工作」。

對於演技被網民抨擊？何依婷表示無刻意看網民反應，有人喜歡、有人不喜歡都很正常，她應付到。網民嫌她聲線吵耳？她稱重看都覺得有少少，但頭幾集是最早拍的，跟監製、導演商議後，聲線上已作出調節，之後把聲會沉一點，希望大家給她機會。是否壓力很大？她說：「拍的時候沒想壓力，一心只想盡力演好；反而是劇集出街後開始感到壓力，原來大家會關注我的聲線和演技，所以我會繼續下苦功。」胡鴻鈞和羅天宇都撐她，前者稱不覺何依婷聲音吵耳，只是角色、情節需要，又稱對方未埋位時說話不多，專心看劇本和培養感情。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com