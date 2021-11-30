【開箱】《地獄公使》 扭曲正義的死亡筆記

直播死亡「演示」 全國恐慌

《地獄公使》講述男子死期來到，像巨大黑猩猩的3名地獄使者追打男子，最後眾目睽睽下將男子燒死。新興宗教新真理會教主鄭晉守（劉亞仁飾）稱這屬神的「演示」，要懲罰罪人。刑警陳京勳（梁益準飾）着手調查，他不認同新真理會教義，質疑神的「演示」，是不相信人類能自律。育有兩子女的單親媽媽朴靜子（金信祿飾）接到死亡預告，遂找鄭晉守，後者表示會給她大筆金錢，條件是現場直播她的死亡「演示」。朴靜子為了安家費答應要求，還請來跟新真理會對抗的律師閔惠珍（金賢珠飾）作證。閔惠珍為免朴靜子一家受盲目追隨宗教的組織「箭鏃」騷擾，請警方前來保護。朴靜子的死期來到，觀衆透過電視、網絡平台目睹死亡「演示」，引起全國恐慌。鄭晉守一夜成名，但原來20年前已接到死亡預告，向陳京勳剖白後，被地獄使者燒死。

鄭晉守死前安排金正七（李東熙飾）接任新真理會教主，幾年後成為韓國勢力最龐大的宗教團體。接到死亡預告的巿民不斷出現，新真理會追蹤罪人，直播死亡「演示」；「箭鏃」則欺凌罪人家屬及新真理會的反對者。接到死亡預告的巿民為保家人安全，部分轉投閔惠珍成立的秘密組織「蘇塗」。

電視台製作人裴英宰（朴正民飾）的妻子宋昭賢（元真兒飾）誕下兒子，出生數天即收到死亡預告，稱3日後將亡，夫妻倆甚苦惱，宋昭賢無法相信嬰兒是罪人，往新真理會尋求解決方法。裴英宰則找閔惠珍，後者提議直播嬰兒被地獄使者殺死，以證新真理會的罪人論不實。新真理會則極力阻止直播嬰兒「演示」，雙方角力。

《地獄公使》分上下兩部分各3集，前半集中講鄭晉守推廣新真理會的過程與目的；後半則透過嬰兒被預告死亡，帶出新真理會的危機與謊言。此劇改編網絡漫畫《地獄》，去年初推出第55集結局，是導演延尚昊大學時期創作的故事，由崔圭石繪畫；拍成劇集，兩人亦聯合編劇。此劇探討的不是人類死後會否落地獄，而是面對恐懼的「人間地獄」。起初大家只當新真理會是邪教，不相信鄭晉守的說法，直到通過直播看見有人被帶去「地獄」，開始苦思世上是否真的有神及神的意圖何在等問題。新真理會稱，「人犯了嚴重罪行，所以要去地獄。這是神在處罰罪人，因此我們應該更加正義地生活」，諷刺人類要親眼目睹「演示」才相信地獄的存在及反省過錯。

漫畫改編 為下季留伏線

收到死亡預告的皆被標籤為罪人，家人受牽連被欺凌；第2集直播朴靜子的死亡「演示」前，她與子女的身分原是保密，卻被「箭鏃」起底並公開，結果她的子女要逃亡海外。此外，反對神的意旨及新真理會皆被箭鏃「私了」；「箭鏃」鼓吹暴力，但當聲稱執行神的意旨，即變成正義聖戰。收到死亡預告的又真是罪人嗎？鄭晉守20年前已收到死亡預告，他自問善良，從沒犯罪，卻在20年後被地獄使者燒死。初生嬰兒又罪從何來？發死亡預告是有次序可依，還是隨機抽選？劇中未有解釋，但死亡預告與新真理會的教旨無關，只是鄭晉守不甘獨自活在恐懼中，要人類感受與他相同的痛苦而已。

《地獄公使》跟原著漫畫略有出入，最大分別是結尾，朴靜子復活，似為開拍第2季埋下伏線。劇中也有多個謎團未解，如刑警陳京勳的去向？尾聲裴英宰與宋昭賢抱着愛兒在懷中，結果兩夫婦被地獄使者燒死，兒子倖存，為何能避過一死？因為父母代替他去地獄？據悉延尚昊正籌備漫畫版第2季，預計明年推出，也有望開拍劇集。

劇中有大量CG，以電視劇而言，製作水準不錯；不過小故事之間的連貫與角色描寫略嫌不足，觀眾或會感覺難以理解而覺得沉悶。演員表現出色，特別是劉亞仁扮演的新真理會教主鄭晉守，雖然只有3集戲分，由最初的善良誠懇到逐漸露出真面目，演來層次分明；當全韓國看着朴靜子的死亡「演示」後陷入恐懼，他接受電視台訪問時露出既有禮又沾沾自喜的表情，令人不寒而慄。