結束8年愛情長跑嫁攝影師 蔡穎恩獲大肚陳嘉寶「加持」祝不停生B

記者：林祖傑

婚禮上，穿上白色婚紗的Evelyn由父親陪同進場，一對新人宣讀誓詞及交換婚戒，新娘全程笑得甜絲絲，新郎則盡顯感性，一度感動哽咽，完成儀式應親友要求，兩人三度深情親吻，Evelyn不禁大讚老公靚仔，「好驚喜見到佢呢個look，平時好少gel起晒啲頭髮，真的好有型，我不會再讓他gel起頭髮，咁靚仔，其他女仔見到點算」。

老公感性爆喊

譚運佳透露籌備婚禮期間，離港工作超過8個月，只能越洋籌備，不過過程輕鬆，因為與太太都追求簡單和自然，即使生B計劃也是追求自然，他說：「我們都好鍾意小朋友，不過一切順其自然。」

對於老公的感性表現，還一度哽咽，Evelyn大爆午餐時他們和家人說了些深情說話，老公更爆喊，連和老公很相熟的朋友也表示估不到，她說：「其實我好少見老公喊，就算睇好傷感或煽情的電影，他都好少喊，今日見到他這一面，重新認識他。」

Evelyn休息一天即開工

Evelyn透露被很多人追問結婚是否很緊張，但她完全沒有緊張感覺，因太多事情要處理，根本沒有時間緊張，婚後只休息一天便立即投入工作，她說：「大家都好惜我，希望我放一日假才開工，工作一直排到明年，個個都叫我年生貴子，不知有沒有時間生BB。」身旁的好姊妹Anjaylia立即捉住她的手，輕撫自己肚皮送上祝福，「即刻過啲畀你，期待你除了幕前工作，還要攝時間不停生B啦」。

Anjaylia大讚認識Evelyn時，對方已經很賢淑，會煮很多美食和持家有道，她笑言：「最有趣是我結婚，我自己冇喊，但她喊，她結婚她冇喊，但我喊。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com