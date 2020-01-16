聲夢女團After Class首登紅館獻Sing 炎明熹視MIRROR前輩 想見面求教

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

聲夢女團After Class新歌《要為今日回憶》MV首日在網上發布已達9萬點擊（截至昨晚9時有逾20萬點擊），她們均表示十分開心。Chantel爆爸爸今次也有幫手，在家中不停點擊這首歌，但她與Gigi、Yumi均沒刻意告知同學推出新歌，等同學自己發現主動支持，Gigi說：「我每次出歌，同學知道都會在我耳仔邊唱，我便扮傻，稱不知他們在唱什麼。」

Gigi：上次見到MIRROR個影

她們均表示成團短短兩日，暫時只得這首合唱歌，未知會否與男團MIRROR交鋒角逐組合獎，但她們視MIRROR為前輩。Gigi早前出席叱咤頒獎禮記者會，跟MIRROR緣慳一面，她笑稱：「其實我們梗係想和他們見面，可以向他們請教，問他們關於團體的經驗，上次好似見到他們個影，因為他們行得好快。」

張敬軒為患病愛犬頻撲

壓軸演出的張敬軒表示，最近忙於宣傳演唱會藍光碟及準備跨年演唱會，亦要照顧患病的愛犬「妹妹」，十分頻撲，「日前才帶牠到寵物醫院抽肺積水，醫生話向緊離世的方向發展，現在唯一可以做的，就是想盡辦法令牠不要這麼辛苦，留多點時間陪伴，我會很珍惜這段時間。之後應該不會再養小動物」。

軒仔完成《保良》演出後，於凌晨在社交平台開直播，其間拉埋Tyson Yoshi與林家謙齊齊傾偈。3人無所不談，Tyson Yoshi更不時爆粗，軒仔一度叫他不要太放肆，最後也被感染講埋一份，至凌晨3時仍有過萬網民收看。至於性格較內斂的林家謙似乎未能放下「偶包」，起初一直以黑畫面示人免素顏出鏡。最後他們傾到清晨5時，仍有逾3000人收看。

港姐宋宛穎主持新春開運節目

3名應屆港姐宋宛穎、梁凱晴及邵初亦參與《保良》演出，她們忙於履行港姐職責之餘，並透露開始獲公司安排不同工作；宋宛穎於台慶騷首次擔任司儀，表現獲讚，她已獲公司安排主持新春開運節目，她說媽咪深信風水，會佈置家居助她的健康及學業。可有助姻緣？她說：「現在不需要，無諗。」邵初近日參與節目《識貨2直播營銷學堂》，跟前輩陳敏之於街頭介紹寵物藥妝，笑稱以為成功賣出貨品，之後才知是節目安排的臨時演員。梁凱晴近日也獲公司安排試鏡，她打算報讀演藝班及跟老師學唱歌，為演藝事業做好準備。