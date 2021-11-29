想拜傅家俊為師 柳應廷篤波「出貓」大勝邱傲然

Jer及Tiger分別與現場觀眾組隊展開兩場熱身賽，Tiger借出私家球杆給隊員用，不過最終在Jer搞笑「出貓」下，連輸兩場。其後Tiger伙拍11歲桌球手廖予生迎戰傅家俊與Jer拍檔的一隊，Tiger最終落敗。

Jer用傅家俊私家杆壓力大

Jer表示連贏Tiger 3場全因有傅家俊做拍檔，在世界級桌球手面前，他只負責搞笑，笑稱打波「出貓」是從組合ERROR身上學，對於傅家俊借出比賽私家球杆，Jer說：「心理壓力都大，好驚不小心撞花，那就不知點算。」Tiger稱喜歡打桌球，與Jer希望跟傅家俊拜師提升球技。

Jer對於跌出叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」5強，沒有感到失望，「一路只想用歌曲影響別人，做到已覺得足夠，唯一擔心粉絲失望，因為粉絲對我有很多期望。不過不用擔心，只短短入行幾年，大把機會」。他會效法Anson Kong（江𤒹生），開多幾個email帳號投票給其他隊友。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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