何雁詩重提當第三者 鄭俊弘撐太太性格直率

炎明熹（Gigi）期待演出戶外大型騷，計劃安排親友入場欣賞，對於角逐商台叱咤樂壇女新人獎，撞正當晚演出，她稱交由公司安排，不介意出席兩邊走。Gigi與姚焯菲近日伙詹天文、鍾柔美組女團After Class推出合唱歌《要為今日回憶》，MV至昨晚8時有逾12萬點擊，不少網民大讚她們唱出少女情懷。

過去事情不必再提

鄭俊弘老婆何雁詩日前接受陳志雲訪問，重提當年介入他與未婚妻之間成第三者，以及承認曾與謝東閔拍拖。鄭俊弘表示不清楚節目內容，認為事情已過去不必再提，現在開心就可以。他力撐太太說話並非不經大腦，只是性格直率，做事「大頭蝦」易疏忽和比較混亂。

他舉例說：「平日飯後由我執拾，日前她竟然主動執枱，當時我反應是O嘴，簡直是天大喜訊，覺得好開心和安慰，可惜翌日又打回原形。」鄭俊弘透露太太婚後改變不少，有幫手分擔家務，夫妻分工合作，太太煮飯，他負責清潔廚房和洗碗。

記者：林蘊兒