張震奪金馬影帝笑稱可退休 李安自爆欠劉德華一部戲

張震說：「金馬獎就是最高殿堂。這次等了30年，當成已達到了最高目標，畢竟第一次當演員就入圍，感覺一直無法跨過，所以對我來說，拿獎就是鞭策自己的目標。剛坐車來的時候，還在想拿獎了，是不是可以退休。」

李安回台必找張震交流

李安擔任金馬執委會主席任期屆滿，頒獎禮後他帶住接任的李屏賓跑了9場慶功宴，包括《緝魂》。他恭賀張震，兩人曾合作《臥虎藏龍》，李安每次回台也相約見面傾電影。問今次有沒有計劃合作？張震稱只是純粹交流。

提到白靈稱李安欠她一部電影，李安表示白靈首次拍戲時大家已認識，並說：「她是很好的演員，但拍個片子不能說為誰，但要說欠的話，我欠劉德華一部片。」2003年劉德華在金馬獎上問李安何時邀請他拍戲，李安笑言待他拿男主角才說，後來劉德華奪影帝，但李安未有找他合作。

此外，港產片《濁水漂流》今屆金馬獎有12項提名，導演李駿碩拉隊出席頒獎禮，最終只獲「最佳改編劇本」獎。電影公司回應稱對賽果沒有失望，有12項入圍已很驚喜與開心，「最佳改編劇本」獎是對團隊的認同，李駿碩非常多謝金馬獎。

記者：林祖傑