金秀賢新劇首播 露股戲網民讚好

文：蘇珮欣

改編自英國廣播公司劇集《司法正義》（Criminal Justice）的《某一天》，由《熱血司祭》李明佑執導，全劇8集，第一集昨日上架，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。由於此劇情在韓國的電視台播放，所以沒收視成績。

《某一天》首集講述金秀賢扮演的大學生獲同學邀請參加派對，於是偷偷開走父親的的士前往。途中年輕貌美女生黃世溫突然上車，金秀賢無奈送她一程。黃世溫聲稱單身獨居，帶金秀賢返家喝酒聊天，還引誘對方吸毒，其後兩人發生性關係。金秀賢一覺醒來，黃世溫身中多刀身亡，他慌忙逃走，輾轉被警察拘捕。金秀賢在拘留所遇上車勝元，後者自動請纓擔任其律師。

宋慧喬新劇收視不敵《衣袖紅鑲邊》

《某一天》在韓國被列為「19禁」，即只限成年人收看。金秀賢在首集有不少大膽演出，與黃世溫上演的牀戲，女方春光乍泄；之後金秀賢成為嫌疑犯被要求脫去衣服蒐證，他大曬結實胸肌，還一絲不掛露出臀部，網民大呼驚訝的同時，又讚賞他演技出色。

另一方面，《男朋友》宋慧喬與《我的室友是九尾狐》張基龍合演韓國SBS電視台新劇《現正分手中》，前晚播出第5集，收視下跌0.9個百分點至7%，收視被同時段播出的MBC古裝劇《衣袖紅鑲邊》超前。《衣》劇前晚播第5集，錄得8.8%，刷新開播以來最佳成績。

《現正分手中》第5集講張基龍向宋慧喬表示很想念她，但宋慧喬因張基龍是前男友弟弟而猶豫不決，隱藏內心感受。張基龍未有放棄，並透露跟胞兄是同父異母兄弟。宋慧喬主理的時裝品牌遭打壓，為拆局而奔波，張基龍陪伴在側。他還再次表白，稱與她的緣分早於10年前展開，宋慧喬一直珍藏着的照片正是他的作品。

另外，《衣袖紅鑲邊》第5集則講扮演王世孫的2PM成員俊昊，定期偷走出宮視探民情，被皇上兼祖父責罵，還狠狠打他一巴掌。《逆轉時機》李世榮扮演的宮女在旁目睹一切，對俊昊產生憐憫之情，表示會一直守護他。