成4000萬票房女星 王丹妮向古天樂自薦演搞笑角色

王丹妮已看了數次，曾包場跟家人一起欣賞。她說：「家人和朋友都說非常好睇，喊濕多包紙巾，我每次看都喊，勾起很多回憶，既感動又感觸，忍不住流淚；不是因拍攝辛苦，是覺得完成一個使命，演到這個好角色，辛苦也值得。」首部電影便成為4000萬票房女星，她覺得鼓舞，是團隊努力成果，亦鼓勵她繼續努力。

古仔：有潛質演員都會用

古仔被問到會否提拔王丹妮，給予多些演出機會？他說聽聞已有多部戲接洽王丹妮演出，至於自己的公司，只要是有潛質演員，有合適劇本都會起用他們演出。覺得王丹妮適合演什麼角色？王丹妮說：「我想自薦演搞笑角色。」古仔聞言說：「咁搞笑。」王丹妮自覺不搞笑才好笑。

古仔認為喜劇很難演，要有個人風格及創意。他覺得現在的社會氣氛，應該多拍喜劇，讓大家開開心心。不過拍喜劇很有難度，他試過多次度劇本都停了。古仔透露聖誕節在工作中度過，正拍攝新戲，打得很犀利。王丹妮則繼續為電影宣傳，希望抽空跟家人吃聖誕大餐。

記者：柯美